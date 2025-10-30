Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın son günlerde ülkesine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun 650’den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik ile hipersonik türler dahil 50’den fazla füze kullandığını bildirdi.

Zelenskiy, saldırıların özellikle Zaporijya kentinde büyük yıkıma yol açtığını belirtti. Kentte bazı apartmanlar ve bir öğrenci yurdunun da aralarında bulunduğu sivil binaların hasar gördüğünü ifade eden Zelenskiy, 5’i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Enerji ve su altyapısında ciddi hasar

Zelenskiy, saldırılar nedeniyle enerji ve su altyapısında kesintiler yaşandığını belirterek, temel hizmetlerin yeniden sağlanması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Ukrayna lideri, yerel yönetimlere hasar gören altyapının onarımı için hızlı şekilde harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

“Rusya, hayata karşı terör savaşı yürütüyor”

Saldırıları “hayata karşı yürütülen bir terör savaşı” olarak niteleyen Zelenskiy, uluslararası topluma Rusya’ya yönelik baskının artırılması çağrısında bulundu. Zelenskiy, “Rusya'nın petrol ve gaz sektörüne, finans sistemine ve bu savaşı destekleyen tüm kişi ve kurumlara karşı ikincil yaptırımlar uygulanmalı. Bu adımlar, barışın sağlanması için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.