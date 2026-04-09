Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma ve kültürel dönüşüm hamleleri çerçevesinde hayata geçirdiği Köy Tiyatroları, dev bir organizasyonla perdelerini açmaya hazırlanıyor. Şehrin dokuz farklı noktasında, yaklaşık 200 amatör sanatçının katılımıyla gerçekleşecek olan bu kültürel buluşma, kırsalın doğal atmosferini tiyatronun estetiğiyle harmanlıyor. Bu yıl kapılarını dördüncü kez açacak olan etkinlik, ana odağına "Kadın Emeği" temasını yerleştirerek toplumsal farkındalığı sanatın diliyle sahneye taşımayı amaçlıyor. 11-14 Nisan tarihleri arasında tüm sanatseverlere ücretsiz olarak sunulacak olan festival, İzmir’in dört bir yanını kapsayan geniş bir ağda icra edilecek.

Bergama’dan Çeşme’ye uzanan büyük kültür köprüsü

İzmir’in yerel potansiyelini sahne ışıklarıyla buluşturan Köy Tiyatroları projesi, Bergama Kozak’ın yaylalarından Foça’nın Yenibağarası’na, Ödemiş Konaklı’nın bereketli topraklarından Çeşme Germiyan’ın otantik sokaklarına kadar çok geniş bir coğrafyada meyvelerini veriyor. Proje kapsamında Dikili Bademli, Buca Belenbaşı, Güzelbahçe Yelki, Seferihisar Ürkmez ve Ulamış gibi bölgelerden gelen yaklaşık 200 yerel katılımcı, hazırladıkları oyunlarla izleyici karşısına çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın destekleriyle sürdürülen bu çalışmalar, kent merkezi ile kırsal bölgeler arasında sarsılmaz bir kültür köprüsü kurarken, Anadolu’nun köklü mirasını modern sahne teknikleriyle yeniden canlandırıyor.

Sahnedeki kadın emeği: İlk perde 11 Nisan’da açılıyor

Dört gün sürecek olan maratonun başlangıç vuruşu, 11 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te kapılarını açacak olan “Dünden Bugüne Köy Tiyatroları” sergisiyle yapılacak. Sanatsal şölenin sahne ayağı ise saat 14.00’te Ürkmez Çocukça Tiyatrosu’nun minik izleyiciler için hazırladığı “Gülmeyi Unutan Pando” oyunuyla ivme kazanacak. Akşam saatlerinde ise heyecan dozajı artarak devam edecek; saat 19.30’da Çeşme Germiyan Köy Tiyatrosu “Hangimiz Deli” isimli eserini sergileyecek. Gecenin finali ise saat 20.30’da Foça Yenibağarası Köy Tiyatrosu ekibinin, kadının zaferini anlatan “Adımız Kadın Soyadımız Zafer” adlı dramatik anlatısıyla yapılacak.

Pazar ve Pazartesi: Toprak ananın sesi sahneye taşınıyor

Festivalin ikinci günü olan 12 Nisan Pazar, zengin bir programla devam edecek. Saat 13.00’te Buca Belenbaşı Yörük Köy Tiyatrosu’nun “Bizden Hikayeler” temalı performansının ardından, saat 14.00’te Ulamış Köy Tiyatrosu “Aile Arasında” oyunuyla izleyiciyle buluşacak. Akşam seansında ise Ödemiş Konaklı Kadın Tiyatrosu, milli duyguları ön plana çıkaran “Bu Vatan Biziz” oyunuyla sahne alırken, günün kapanışı Bergama Kozak Yukarıbey Köy Tiyatrosu’nun “Toprak Ananın Sesi” adlı doğa temalı çalışmasıyla gerçekleşecek. 13 Nisan Pazartesi günü ise sanata entelektüel bir bakış açısı getirilecek; “Sanatta ve Hayatta Kadının Görünmeyen Emeği” başlıklı söyleşinin ardından sırasıyla Dikili Bademli’nin “Hadi Gari Yok Gari” ve Yelki Köy Tiyatrosu’nun “Ah Şu Televizyon” oyunları sahnelenecek.

Final günü: Sinemadan atölyeye dolu dizgin program

Köy Tiyatroları Festivali’nin son günü olan 14 Nisan Salı, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirecek. Sabah saat 11.00’de bu önemli yolculuğu kayıt altına alan “Köy Tiyatrosu Her Yerde” belgesel filminin gösterimi yapılacak. Öğle saatlerinde ise toplumsal hassasiyetlere odaklanan “Ayrımcılık ile Mücadele” başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirilerek katılımcılara teorik bilgiler aktarılacak. Festivalin görkemli finali ise saat 20.30’da Güzelbahçe Belediyesi Çamlı Köy Tiyatrosu oyuncularının büyük bir titizlikle hazırladığı “Naaş-ı Muhteremler” isimli tiyatro oyunuyla yapılacak. Bu proje, Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ülküsünden alınan ilhamla, köylünün sosyal ve ekonomik hayatına sanat yoluyla artı değer katmaya devam ediyor.

