Ticaret Bakanlığı, Ankara, İzmir ve Antalya’da faaliyet gösteren bazı zincir marketlerde sebze ve meyve ürünlerine yönelik fiyat denetimi gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, ürünlerin tedarik fiyatları ile satış fiyatları arasında dikkat çeken farklar tespit edildi.

Bakanlığın hesabından yapılan açıklamada, haksız fiyat artışı şüphesi bulunan işletmeler hakkında gerekli idari süreçlerin başlatıldığı ve dosyaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildiği bildirildi.

Ankara’da Hal Kayıt Sistemi üzerinden karşılaştırma

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin 6 Nisan’da gerçekleştirdiği denetimlerde, market reyonlarındaki ürün fiyatları Hal Kayıt Sistemi verileriyle karşılaştırıldı.

İncelemelerde; çarliston biber, pancar, dolmalık biber ve maydanoz gibi ürünlerde satın alma ve satış fiyatları arasında yüksek oranlı artışlar tespit edildi. Benzer şekilde çok sayıda ürünün farklı şubelerdeki fiyat hareketleri de mercek altına alındı.

7 Nisan’da yapılan ikinci denetimde ise zencefil, kırmızı biber, göbek marul, domates, lahana ve benzeri ürünlerde de tedarik ve satış fiyatları arasındaki farklar incelendi. Denetimlerin toplamda onlarca şubeyi kapsadığı belirtildi.

İzmir’de yerel ve zincir marketler denetlendi

İzmir’de gerçekleştirilen çalışmalarda, hem yerel işletmeler hem de zincir marketler denetime tabi tutuldu. Patates, sivri biber, limon, ayva, elma ve çarliston biber gibi ürünlerin üretici ve komisyoncu fiyatları ile tüketici satış fiyatları karşılaştırıldı.

Ödemiş’te 5 liraya alınan patatesin tüketiciye 28,99 liraya satılması, Serik’te üreticiden 50 liraya temin edilen sivri biberin 249,99 liraya kadar çıkması gibi fiyat farkları tespit edildi. Benzer şekilde limon, ayva ve elma gibi ürünlerde de dikkat çeken artışlar kaydedildi.

Antalya’da komisyoncu ve tüccar zinciri incelendi

Antalya’da yapılan denetimlerde sebze ve meyve ürünlerinin tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri incelendi. Lahana, patlıcan, fasulye, havuç, kabak, domates ve mandalina gibi ürünler üzerinde detaylı analiz yapıldı.

İncelemelerde, komisyoncudan düşük fiyatla alınan ürünlerin tüketiciye çok daha yüksek bedellerle sunulduğu belirlendi. Özellikle taze fasulye, biber ve domates gibi ürünlerde fiyat farklarının belirgin olduğu ifade edildi.

Dosyalar Haksız Fiyat Kurulu’na sevk edildi

Ticaret Bakanlığı, üç ilde gerçekleştirilen denetimlerde elde edilen bulgular doğrultusunda ilgili işletmeler hakkında idari yaptırım sürecinin başlatıldığını açıkladı. Toplanan verilerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildiği ve sürecin kurul tarafından değerlendirileceği bildirildi.