Sanatçının ailesi ve yakın çevresinden alınan bilgilere göre, Chris Rea bir süredir tedavi gördüğü pankreas kanserine yenik düştü. Müzik kariyeri boyunca 25 solo albüme imza atan ve dünya çapında 40 milyondan fazla albüm satışına ulaşan ünlü isim, ardında sayısız hit parça bıraktı. İngiliz basını, Rea'nın vefatını "bir dönemin sesi sustu" başlıklarıyla duyurdu.

Chris Rea Neden Öldü?

Ünlü müzisyen Chris Rea'nın ölüm nedeni, uzun süredir savaştığı pankreas kanseri olarak açıklandı. Sanatçı, geçmiş yıllarda da çeşitli sağlık problemleriyle gündeme geldi. 2000'li yılların başında da ciddi rahatsızlıklar geçiren Rea, müziğe olan tutkusuyla sahnelere dönmeyi başardı. Ancak son dönemde nükseden hastalığı nedeniyle tedavi süreci yoğunlaştı. 22 Aralık tarihinde gelen acı haber, müzik dünyasında büyük bir boşluk yarattı.

Chris Rea Kimdir?

Christopher Anton Rea, 4 Mart 1951 tarihinde İngiltere'nin Middlesbrough kentinde dünyaya geldi. İtalyan bir baba ve İrlandalı bir annenin oğlu olan Rea, müziğe nispeten geç bir yaşta başladı. Gitarla tanışması ve kendine özgü çalma stilini geliştirmesi, onu kısa sürede İngiliz rock sahnesinin aranan isimlerinden biri haline getirdi. Özellikle "slide gitar" tekniğindeki ustalığı, onu çağdaşlarından ayıran en önemli özellik oldu.

Kariyeri boyunca "The Road to Hell" (1989) ve "Auberge" (1991) gibi albümlerle İngiltere listelerinde zirveye oturdu. "Josephine", "On the Beach" ve "Stainsby Girls" gibi şarkıları klasikler arasına girdi. Müzik kariyeri boyunca üç kez Brit Ödülleri'nde "En İyi İngiliz Erkek Sanatçı" dalında aday gösterildi. Sadece müziğiyle değil, yazdığı sözlerle de dinleyicilerin kalbine dokunan Rea, blues ve rock tınılarını popüler müzikle harmanlayarak geniş kitlelere ulaştı.