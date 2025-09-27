Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir İlçe Başkanı Avukat Deniz Bakır, CHP’den ihraç edilen isimlere yönelik yaptığı açıklamada “Bu kararlar şahıslarımıza değil, aslında partimizin köklü demokrasi geleneğine ve üyelerimizin iradesine yönelmiş haksızlıklardır” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyım ve yönetim tartışmalarının ardından, Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi.

Başakşehir İlçe Başkanı Avukat Deniz Bakır, ihraç konusuyla ilgili bugün partinin eski İstanbul İl Başkanlığı olan ve şu an CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılan bina önünde açıklama yaptı.

İhraç kararlarının partinin “köklü demokrasi geleneğine ve üyelerin iradesine yönelmiş haksızlık” olduğunu savunan Bakır, “Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir, halkın partisidir. Birkaç kişinin dar yorumlarına hapsedilemez. Bizim mücadelemiz koltuk, makam ya da kişisel çıkar mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz partimizde birliğin, dürüstlüğün, hukukun, demokrasinin, liyakatin ve şeffaflığın yeniden hâkim olması mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

“Adaletin ve hakkın tecelli edeceğine inancımız tamdır”

Konuşmasında hukuki ve siyasal mücadele mesajı veren Bakır, şunları söyledi:

“Bizler partimizin bu mirasına sahip çıkmak için buradayız. Çağrımız nettir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi evlatlarını tasfiye ederek değil, tüm üyelerini kucaklayarak büyür. Parti içi demokrasiyi güçlendirmek, halkın güvenini yeniden kazanmak için tek yol budur. Bizler hukuki ve siyasal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Adaletin ve hakkın tecelli edeceğine inancımız tamdır.”