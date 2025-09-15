Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ilk işlem günü olan 15 Eylül sabahına yüzde 0.14 değer kaybıyla 10.357 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puan ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Gözler Fed'in kararında...



ABD iş gücü piyasasında zayıflamayı gösteren verilerin ardından Fed'in faiz indirimine yönelik beklentiler arttı.

Yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan indirime gideceğini düşünen para piyasalarında risk iştahı yükselmiş durumda.

ABD ve Çin heyeti İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelip gümrük tarifeleri, TikTok'un geleceği konusunda görüşme yapacağı öğrenildi. Görüşmelerin 17 Eylül tarihine kadar sürmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz cuma karışık bir seyir izleyen ABD borsalarında Dow Jones endeksi, yüzde 0,59, S&P 500 endeksi de yüzde 0,05 değer kaybederken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,44 değer kazanmıştı.

Tatil nedeniyle Japon borsalarının kapalı olduğu günde kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.



Altın ve petrolde son durum ne?



Altının ons fiyatı önceki kapanışın hemen üstünde 3 bin 641 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 67,39 dolar seviyesinde seyrediyor.