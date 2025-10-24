Son Mühür / Yiğit Uzun – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde dikkat çeken bir istifa yaşandı. CHP Karşıyaka Kadın Kolları Başkanı Safigül Çalışkanelli, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, Çalışkanelli’nin istifasının perde arkasında il kongresinde Karşıyaka’dan önerilen isimlere yönelik tepki yatıyor. Safigül Çalışkanelli, oğlu Tolga Çalışkanelli’nin adının il disiplin kuruluna önerilmemesi nedeniyle tepkili olduğu için istifa ettiği ileri sürüldü.

Kongre salonunda gerginlik yaşandığı, anne-oğulun isim krizi sonrası salonu terk ettiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Safigül Çalışkanelli’nin yalnızca kendi görevinden değil, kadın kolları yönetiminden iki arkadaşıyla birlikte istifa ettiği belirtildi.

Safigül Çalışkanelli’nin istifası, parti içinde yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

Parti kulislerinde, bu çıkışın Karşıyaka örgütünde kongre sürecine dair huzursuzlukları daha da derinleştirdiğikonuşuluyor.