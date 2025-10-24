Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi’nin Kızılçullu Tarım Okulu ve Yerel Tohum Merkezi, İzmir Odak Gelişim Merkezi’nde (İZOGEM) eğitim alan otizmli çocukları ağırladı. Çocuklar, hem toprakla tanıştı hem de doğayı öğrenerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Doğayla iç içe özel bir gün

Buca Belediyesi’nin tarımsal mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurduğu Kızılçullu Tarım Okulu ve Yerel Tohum Merkezi, bu kez özel çocukları ağırladı. Etkinlik kapsamında İzmir Odak Gelişim Merkezi’nde (İZOGEM) eğitim alan otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklar, doğayla iç içe eğitici ve eğlenceli bir deneyim yaşadı.

Uygulamalı tarım eğitimi

Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, önce bitkilerin gelişim süreçleri, tohum ekimi ve sebze yetiştiriciliği üzerine teorik bilgiler aldı. Ardından merkezin bahçesinde toprakla buluşarak öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Ailelerden Buca Belediyesi’ne teşekkür

Toprakla temas etmenin, bitkilere dokunmanın ve doğal yaşamı keşfetmenin otizmli çocukların duyusal gelişimi ve sosyal becerilerine katkı sağladığını belirten aileler, bu anlamlı etkinlik için Buca Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinlik sonunda çocuklar, kendi ektikleri tohumları sulayarak doğayla bağ kurmanın mutluluğunu yaşadı.