Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, bugün saat 15.00’te Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını alacak. Çelik, kongrede belirlenen yeni yönetimiyle birlikte görevi resmen devralmış olacak.

Mahkeme kararı ve olağanüstü kongre

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yapılan olağanüstü kongre, daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen seçimlerin ardından gerçekleştirildi. Mahkeme sürecinde Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasına karşılık yeniden sandığa gidilmiş, delegelerin çoğunluk desteğini alan Özgür Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı olmuştu.

Başvuru reddedildi

Çelik ve yönetiminin mazbata almasını engellemek amacıyla yapılan itiraz, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi. Kurul, yapılan başvuruyu reddederek yeni yönetimin göreve başlamasının önünde hiçbir engel kalmadığını açıkladı.

Eski il başkanlığı binasına gidecek

Özgür Çelik, mazbatasını teslim aldıktan sonra CHP’nin Sarıyer’de bulunan eski İstanbul İl Başkanlığı binasına geçecek. Burada yeni döneme ilişkin açıklamalar yapması ve partililerle bir araya gelmesi bekleniyor.