Çeşme’nin en özel koylarından biri olan Paşalimanı’nda, deniz altına gizlice döşenen borular aracılığıyla arıtılmamış atık suların denize verildiği iddia edildi. Bölgedeki kirliliğe dikkat çeken Çeşme Çevre Derneği, “Bu bir çevre suçudur” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Dernek açıklamasında, koyun bir zamanlar berrak olan denizinin artık çamur renginde olduğunu, balıkların ve deniz çayırlarının yok olduğunu vurguladı. “Deniz altındaki yaşam bitme noktasına geldi; sessizlik, doğanın çığlığıdır. Her yaz binlerce insanın denize girdiği bu koyda artık mikroorganizma ve atık birikintileri gözleniyor” ifadeleri kullanıldı.

“Bu bir çevre suçudur”

Çeşme Çevre Derneği, yapılan uygulamanın 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8. maddesine aykırı olduğunu belirterek, durumun yalnızca bir “etik ihlal” değil, ağır bir çevre suçu olduğunu ifade etti.

Dernek, “Hiçbir özel şirket, hiçbir rezidans, hiçbir yatırımcı halkın denizine zarar verme hakkına sahip değildir. Arıtma bahanesiyle Paşalimanı’na boru döşeyip atık boşaltmak, sadece doğayı değil; Çeşme’nin geleceğini, turizmini, ekonomisini ve halk sağlığını tehdit etmektedir” dedi.

Açıklamaya göre, bölgede yer alan Folkart Blu ve Nayman Rezidans adlı iki lüks konut projesi, deniz altına uzattıkları gizli borular aracılığıyla arıtılmamış atık suları doğrudan koyun içine boşaltıyor. Dernek, bölgede herhangi bir arıtma altyapısının bulunmadığını ve “arıtılmış su” iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

“Gerçek bir arıtma sistemi olsaydı, çevrede karakteristik bir arıtma kokusu hissedilirdi. Ancak yok, çünkü bu sular doğrudan mavi denize gidiyor” denildi.

Folkart’tan yanıt: “İddialar doğru değil, borular işlevsiz”

İddiaların ardından Folkart tarafından yapılan açıklamada, haberde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Folkart adına açıklamada bulunan Ünal Ersözlü, konuyu detaylı şekilde incelediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Folkart Blu projesi, 2018 yılında yasalara uygun şekilde yapılmış, sonra da sahiplerine teslim edilmiştir. Artık sitenin yönetimi, site sakinlerinin tercihleri doğrultusunda bağımsız bir şirket tarafından yapılmaktadır. Ancak Folkart yönetimi bu tür projelerde gerekli denetimleri sürdürmektedir.”

Ersözlü, çevreye zarar verilmediğini vurgulayarak, “Kesinlikle denizi kirletmeye veya atıkları denize deşarj etmeye yönelik bir durum yok. Tesisin kendi arıtması var. Ancak Çeşme’nin genel durumu nedeniyle tesis, çevreye hiçbir zarar vermemek adına kendi atığını vidanjörler aracılığıyla çekerek, belediyenin bilgisi dahilinde İZSU’nun gösterdiği depolama alanına taşıyor” dedi.

“Borular 2017’de yönetmeliğe uygun olarak döşendi”

Ersözlü, “Borular gizli falan değil” diyerek, söz konusu boruların 2017 yılında Çevre Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle, o dönemki yönetmelik gereği arıtılmış suyun derin deşarjına izin verildiği süreçte döşendiğini belirtti.

“Yönetmelik daha sonra değişti. Değiştiği günden bu yana da bu boruların bağlantısı kesilmiş, hiçbir şekilde kullanılmamıştır. Konu tamamen bundan ibarettir” ifadelerini kullandı.

Folkart yetkilisi ayrıca, “İZSU fişleri, vidanjör belgeleri dahil tüm kayıtlar mevcut. Keşke çevre derneği açıklama yapmadan önce konuyu yerinde inceleyip bizimle görüşseydi. Yanlış bir bilgi veya niyetle yapılan bir değerlendirme söz konusu olabilir” dedi.