Miss Universe 2025 yarışması, Tayland'ın Nonthaburi kentinde düzenlenen finalle tamamlandı. 120'den fazla ülkeden katılımcının yer aldığı organizasyonda Meksika temsilcisi Fatima Bosch birincilik tacını kazandı. Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ise ilk 30'a giremedi ve dereceye girenler arasında yer almadı.

Ceren Arslan Miss Universe 2025 Performansı

Ceren Arslan, Miss Universe Turkey 2025 birincisi olarak Tayland'daki finale katıldı. Yarışma öncesi ulusal kostüm kategorisinde Osmanlı motifli tasarımıyla dikkat çekti ve bu alanda olumlu geri bildirimler aldı. Mayo, akşam kıyafeti ve ön elemeler aşamalarında sahne alan Arslan, jüri tarafından ilk 30'a seçilmedi. Final gecesinde top 30, top 10, top 5 ve top 3'e daralan eleme sürecinde Türkiye temsilcisi yer almadı. Arslan, yarışma boyunca sosyal medya üzerinden halk oylamasında destek topladı ancak bu oylar genel sıralamayı etkilemedi. Performansı, ulusal kostüm gösterisiyle sınırlı kaldı ve ana eleme turlarında ilerleyemedi.

Miss Universe 2025 Dereceye Girenler Sıralaması

Yarışmanın birincisi Meksika'dan Fatima Bosch oldu. İkincilik Tayland temsilcisi Praveenar Singh'e, üçüncülük Venezuela'dan Stephany Abasali'ye gitti. Dördüncü Filipinler'den Ahtisa Manalo, beşinci Fildişi Sahili'nden Olivia Yacé olarak belirlendi. Top 10'a kalan diğer ülkeler arasında Nijerya, Arjantin, Porto Riko, Kolombiya ve Peru yer aldı. İlk 30'a giren ülkeler arasında Avrupa'dan sınırlı temsilcilik bulundu ve Türkiye bu aşamaya ulaşamadı. Final, Impact Challenger Hall'da gerçekleşti ve soru-cevap bölümleriyle tamamlandı. Dereceye girenler, otantiklik ve toplumsal etki kriterlerinde yüksek puan aldı.

Türkiye Miss Universe 2025 Sonuçları ve Temsilciliği

Türkiye, Miss Universe organizasyonunda uzun yıllardır katılım sağlıyor ancak son dönemde dereceye girme başarısı göstermedi. Ceren Arslan, yarışma öncesi hazırlık kamplarında aktif rol aldı ve kültürel tanıtım etkinliklerinde Türkiye'yi temsil etti. Ulusal kostüm kategorisinde geleneksel unsurları modern yorumla sunan Arslan, bu alanda takdir topladı ancak genel sıralamada ilk 30 dışında kaldı. Yarışma sonrası Arslan, sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı paylaştı ve deneyiminin kendisi için değerli olduğunu belirtti. Türkiye'nin bir sonraki Miss Universe katılımı için yeni temsilcinin belirlenmesi bekleniyor.