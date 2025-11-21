Arzu Yurter, Türk televizyon ve sinema sektöründe makyaj sanatçısı olarak tanınan bir isim olarak yıllarca çeşitli projelerde görev aldı. 1971 doğumlu Yurter, makyaj eğitimini 2001'de hızlandırılmış kurslarla başlattı ve usta eğitici diploması aldı. Bez Bebek dizisi gibi çocuk yapımlarından Türkler Çıldırmış Olmalı, Azap ve Cehennem 3D gibi filmlere uzanan kariyerinde set arkasında önemli roller üstlendi.

Arzu Yurter Kimdir Kariyeri ve Hayatı

Arzu Yurter, 1971 yılında doğdu ve makyaj sanatçılığı alanında uzmanlaştı. Eğitimine Leyla İnanır Kozmetik kursuyla adım attı, estetisyenlik ve makyaj teknikleri üzerine sertifikalar aldı. Televizyon programlarında ünlü isimlere makyaj yaptı, İşte Benim Stilim yarışmacılarından Aleyna Eroğlu'nun annesi olarak da biliniyor. Sinema projelerinde makyaj departmanında yer aldı, Türkler Çıldırmış Olmalı gibi filmlerde görev yaptı. Bez Bebek dizisinde makyaj ekibinde çalıştı ve set ortamını yakından tanıdı. Profesyonel hayatında plastik makyaj ve güzellik uygulamalarına odaklandı, kendi stüdyosunda hizmet verdi. Kariyeri boyunca set çalışanlarından oyunculara kadar geniş bir çevrede deneyim kazandı, sektördeki zorlukları birebir yaşadı.

Arzu Yurter Bez Bebek Dizisi ve Set Deneyimleri

Arzu Yurter, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde makyaj sanatçısı olarak görev aldı. Dizide başrol oyuncularından Evrim Akın'ın makyajından sorumlu ekipte yer aldı ve çocuk oyuncularla yakın temas kurdu. Set sürecinde yaşanan olaylara tanıklık etti, makyaj departmanındaki sorumlulukları nedeniyle uzun saatler çalıştı. Bu dönem, Yurter'in kariyerinde önemli bir aşama oldu ve dizinin fantastik unsurları gereği özel makyaj teknikleri uyguladı. Bez Bebek'in geniş izleyici kitlesi, Yurter'in profesyonel çevresini genişletti ancak set arkası dinamikler son dönemde yeniden gündeme geldi.

Arzu Yurter Evrim Akın Hakkında Açıklamaları

Arzu Yurter, Bez Bebek dizisiyle ilgili son tartışmalarda sessizliğini bozdu ve Evrim Akın hakkında sert ifadeler kullandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Akın'ı birçok kişinin işinden edilmesine neden olmakla suçladı, "Ben dahil kaç kişiyi ekmeğinden etti, ağzımızı açsak yer yerinden oynar" dedi. Asena Keskinci'nin iddialarına destek veren Yurter, set ortamındaki gerginliklere tanık olduğunu belirtti ve kendi iş kaybını Akın'a bağladı. Bu açıklamalar, dizinin eski ekibinden gelen diğer desteklerle birleşince tartışmaları büyüttü. Yurter, Keskinci ailesiyle yakın ilişki kurduğunu ve olayları yakından bildiğini ifade etti.