Niğde'de inşa edilecek 2604 konut için kura çekimi 29 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Merkez ilçe başta olmak üzere Altunhisar, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, heyecanla kura gününü bekliyor.

TOKİ Niğde kura çekimi ne zaman yapılacak

TOKİ Niğde kura çekimi 29 Ocak 2026 Perşembe günü yapılacak. Kura çekiminin yapılacağı yer ve saat henüz açıklanmadı. Detaylar önümüzdeki günlerde TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

TOKİ Niğde ilçe ilçe konut sayıları

Niğde genelinde toplam 2604 konut inşa edilecek. İlçelere göre dağılım şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez 1.462 Bor 551 Altunhisar 263 Çiftlik 234 Çamardı 94

Bu hafta hangi illerde kura çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı takvime göre 26-31 Ocak 2026 tarihleri arasında 9 ilde kura çekimi yapılacak. Niğde'nin yanı sıra Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta da vatandaşlar ev sahibi olmanın heyecanını yaşayacak.

Yüzyılın Konut Projesi başvuru şartları nelerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru şartları arasında şunlar yer aldı:

Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocukların tapuda kayıtlı bağımsız konutunun bulunmaması gerekiyordu. Daha önce TOKİ ile sözleşme yapmamış olmak da şartlar arasındaydı. Hisseli gayrimenkullerin toplam değerinin 1 milyon TL'yi geçmemesi istendi. Aylık hane halkı gelirinin son 12 ay ortalamasının en fazla 127 bin TL olması şartı arandı. İstanbul için bu rakam farklı belirlendi.

Ödeme koşulları nasıl olacak

Proje kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan taksit imkanıyla satışa sunuluyor. Aylık taksitler 6.750 TL'den başlıyor. Şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşlar için yüzde 5 oranında ayrı kontenjan ayrıldı. Bu kategorideki vatandaşlar için peşin veya 240 ay vadeli sabit taksit seçeneği sunuluyor.

Konut teslimleri ne zaman başlayacak

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek konutların teslimatlarının 2027 Mart ayı itibarıyla başlaması planlanıyor. Proje kapsamında 80, 65 ve 55 metrekarelik konutlar inşa edilecek. Ayrıca her 500 konuta bir mahalle konağı, cami, anaokulu, aile sağlığı merkezi, spor salonu ve misafirhane de yapılacak.

TOKİ Niğde kura sonuçları ne zaman açıklanır

Kura çekimi 29 Ocak Perşembe günü gerçekleştirildikten sonra sonuçlar aynı gün içinde açıklanacak. Hak sahipleri TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden veya e-Devlet kapısındaki TOKİ Konut/İşyeri Başvuru ekranından sonuçlarını sorgulayabilecek.