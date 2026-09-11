Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık bin çocuk hekimi, çocuk sağlığındaki güncel gelişmeleri masaya yatırmak ve geleceğin sağlık stratejilerini belirlemek üzere İzmir’de bir araya geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen 'SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Pediatri Kongresi' kapılarını açtı. 10-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen dev organizasyon; akademisyenlerden asistanlara, uzmanlardan aile hekimlerine kadar dev bir kadroyu aynı çatıda topladı.

"Çocuk küçük bir yetişkin değildir"

Bu yıl "Disiplinlerarası İşbirliği ile Çocuk Sağlığında Güçlü Gelecek" temasıyla 7'nci kez düzenlenen kongre, teorik sunumların ötesine geçiyor. Sahada aktif çalışan aile hekimlerine ve uzmanlık eğitimi alan asistanlara yönelik yoğunlaştırılmış pratik kurslar ve simülasyon stantları alanda dikkat çekiyor.

80 yıla yaklaşan köklü bir hastane mirasının üzerinde yükseldiklerini belirten Başhekim Prof. Dr. Dilek Orbatu, özellikle birinci basamakta görev yapan hekimleri desteklemeyi öncelik haline getirdiklerini aktardı. Orbatu, tıbbi yaklaşımın hassasiyetine dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Çocuk küçük bir yetişkin değildir. Her yaş grubunun kendine has anatomik ve fizyolojik özellikleri var. Pediatri dışındaki hekimlerimiz çocuk hastalarla karşılaştığında zaman zaman karar alma süreçlerinde tereddüt yaşayabiliyor. Tam da bu noktada bilginin güncellenmesi ve pratik hale gelmesi hayati önem taşıyor. Kurduğumuz simülasyon stantlarıyla teoriyi sahada anında uygulamaya dönüştürüyoruz."

Basit bir enfeksiyon kronik hastalığa dönüşebilir

Kongrenin açılışında konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise tıp fakültelerinin sadece lisans eğitimiyle yetinemeyeceğini, mezuniyet sonrası sürekli eğitimi de üstlenmesi gerektiğini hatırlattı. Tıptaki hızlı değişime aynı ivmeyle yetişmenin zorunlu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydın, çocukluk dönemindeki ihmallerin ileride ağır faturasının olabileceğine dikkat çekti.

Aydın, konuşmasında kritik bir uyarıda bulundu: "Çocukluk çağında atlatılan basit bir enfeksiyon bile yarın kronik bir böbrek yetmezliği şeklinde karşımıza çıkabilir. En ideal pediatri hizmetini sunmak, bilimi anbean takip etmekten geçiyor. Türkiye genelinden gelen 1000’e yakın meslektaşımız 3 gün boyunca bilgi alışverişinde bulunacak. Bilim paylaşıldıkça çoğalır. SBÜ olarak bir yandan milletimize nitelikli sağlık hizmeti sunarken diğer yandan dünya tıp literatürüne yeni araştırmalar kazandırmayı sürdürüyoruz."