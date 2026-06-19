Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38’inci Olağan Kurultay süreciyle ilgili verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrası göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘arınma’ sürecinin yankıları sürüyor. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görevli bazı milletvekillerinin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde de bazı il başkanları görevden alınmıştı. Bu kapsamda, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetimi görevden alınırken yerine Çiğli Belediyesi’nin önceki başkanı Utku Gümrükçü atanmıştı. Sürece tepki göstererek dün partiden istifa kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ardından başlayan ‘istifa dalgası’ giderek büyüyor. CHP’den istifa ederek ‘bağımsız’ olarak göreve devam edeceğini açıklayan meclis üyelerine bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi encümen üyesi, Tarım Komisyonu Başkan Vekili ve Menemen Belediyesi CHP’li meclis üyesi Erdal Karagöz, partiden istifa ettiğini duyurdu.

Karagöz’den tepki geldi

İstifası hakkında açıklamalarda da bulunan Karagöz, “Butlan CHP’sinde yer almayacağım” diye tepki göstererek partiden istifa etti.

O isimler de istifalarını duyurdu

Başkan Tugay’ın istifa kararının ardından Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak CHP’den istifa etti. Karşıyaka Meclis Üyesi Özenç Kalkan'ın da CHP’den istifa ettiği öğrenilirken bir istifa da geçmiş dönemin il yönetiminden geldi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı ile görevden alınan İzmir İl Yönetimi'nde yer alan Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ballıkaya da CHP'den istifa ettiğini duyurdu.