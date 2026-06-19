Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, ''Mutlak Butlan CHP’si” bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.” sözleriyle duyurduğu ayrılık siyasetin ana gündem maddelerinden biri oldu.

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak girdiği seçimi Cemil Tugay'a karşı kaybeden Hamza Dağ, Tugay'ın sadece CHP'den değil İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden de istifa etmesi gerektiğini savundu.



İzmir'in asıl gündemi bu değil...



''İzmirlilerin gündeminde Sayın Tugay’ın hangi partiye üye olduğu meselesi yoktur'' hatırlatmasında bulunan Dağ,

''Daha birkaç gün önce “CHP bizim çatımızdır, istifa etmeyi düşünmüyorum” diyen; birkaç hafta önce ise İzmir’in ulaşım sorunlarına ilişkin bir projeyi neden hayata geçirmediği sorulduğunda “Onu CHP iktidarında yapacağım” cevabını veren Sayın Tugay, bugün CHP’nin artık çözüm adresi olmadığını söyleyerek partisinden ayrılmıştır.



İzmir'e istikamet çizemez...



Bu kadar kısa süre içerisinde birbirine tamamen zıt açıklamalar yapan bir anlayışın İzmir’e istikamet çizmesi zaten mümkün değildir.

Nitekim görevde bulunduğu yaklaşık iki buçuk yıllık süre boyunca İzmir’e kalıcı bir eser kazandırılamamış, kronik sorunlara çözüm üretilememiş, aksine mevcut sorunlara yenileri eklenmiştir. Ulaşımdan altyapıya, şehircilikten belediyeciliğin temel hizmetlerine kadar pek çok alanda İzmir geriye gitmiş; vatandaşlarımız her geçen gün büyüyen sorunlarla baş başa bırakılmıştır'' değerlendirmesinde bulundu.



İzmir 2.5 yılını kaybetti...



''İzmir yalnızca geride kalan iki buçuk yılını kaybetmemiştir. Daha da önemlisi, İzmirliler kalan iki buçuk yılın da farklı olmayacağını artık çok net görmektedir'' vurgusunda bulunan Hamza Dağ,

''Bu nedenle bugün İzmirlilerin beklentisi, Sayın Tugay’ın CHP üyeliğinden istifa etmesi değil; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesidir'' mesajı verdi.