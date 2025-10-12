Akıllı telefon sektöründe her geçen gün yeni bir model göze çarpıyor ve teknoloji tutkunları özellikleriyle öne çıkan cihazları yakından takip ediyor. Son dönemde dikkat çeken markalardan biri olan Vivo, yeni X300 ve X300 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. 13 Ekim’de resmen tanıtılacak olan bu iki model, henüz resmi olarak çıkmadan önce sızdırılan teknik detaylarıyla teknoloji gündeminde yerini aldı.

Vivo’nun yeni serisi X300 ve X300 Pro, özellikle kamera ve pil ömrüyle ön plana çıkıyor. Yüksek kalitedeki ekranları ve güçlü şarj özellikleriyle de dikkat çeken bu telefonların, amiral gemisi segmentine ciddi bir alternatif sunması bekleniyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt verecek donanımları sayesinde, Türkiye pazarında da rağbet göreceği öngörülüyor.

X300 ve X300 Pro’da Hangi Yenilikler Var?

X300 modelinde 6,31 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran bulunuyor. MediaTek Dimensity 9500 işlemciyle güçlendirilen cihazda, 6040 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Hızlı şarj anlamında ise 90W kablolu ve 40W kablosuz şarj desteği sunuluyor. Fotoğrafseverler için, modelin ön yüzünde 50 MP’lik Samsung JN1 selfie kamerası yer alırken, arka tarafta optik görüntü sabitleyiciye sahip 200 MP geniş açı, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop telefoto kameralar dikkat çekiyor.

X300 Pro modeli ise daha büyük bir ekranla geliyor; bu cihazda 6,78 inç 1,5K 120 Hz OLED ekran bulunuyor. Yine MediaTek Dimensity 9500 işlemcisiyle performans sunan Pro model, 6510 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım vadediyor. Kamera tarafında OIS destekli 200 MP (Sony LYT-828) geniş açı ve yine yüksek çözünürlüklü periskop telefoto kameralar yer almakta.

Vivo X300 Serisinde Teknik Güç ve Video Özellikleri

Vivo X300 ve X300 Pro, kameradaki gelişmiş lens teknolojileriyle de öne çıkıyor. Her iki model için 2,35x optik yakınlaştırma sunan harici bir telefoto lens piyasaya sürülecek. ZEISS iş birliğiyle geliştirilen ve 200 mm odak uzaklığına sahip bu lens, modellerin kılıflarına takılabiliyor ve farklı renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak.

Üst düzey yöneticilerinin açıklamalarına göre X300 serisi, 4K ve 60 fps hızında Sinematik Portre video çekimiyle sektörde ilklerden biri olacak. Video tutkunları için bu özelliğin büyük bir artı sunduğu vurgulanıyor. Hem batarya kapasitesinin yüksek olması hem de üst düzey kamera modülleriyle, Mobil fotoğraf ve video deneyiminde iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Yeni Vivo modellerinin, Türkiye’de satışa sunulmasının da kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor. Gerek donanım gerek kamera özellikleri bakımından, X300 ve X300 Pro’nun yılın iddialı telefonları arasında yer alması tahmin ediliyor.