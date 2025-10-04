Bulgaristan’ın doğu kıyısında yaşanan şiddetli yağışlar, özellikle Karadeniz üyesi Elenite beldesinde büyük yıkıma neden oldu. İçişleri Bakanı Daniel Mitov’un açıklamasına göre, selde 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki kurtarma görevlisi ve suların bastığı bir binanın bodrum katında mahsur kalan bir kişi bulunuyor.

Afet bölgelerinde araçlar denize sürüklenirken, evler, oteller ve kamp alanları suyla doldu. Birçok kasabada acil durum ilan edildi ve kurtarma ekipleri aktif şekilde çalışıyor.

KUZEYBATIDA KIŞ ERKEN GELDİ: YOĞUN KAR YAĞIŞI VE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ülkenin kuzeybatı kesiminde ise hava sıcaklıkları düşerek kar yağışına yol açtı. Balkan Dağları’nda yoğun kar yağışı devam ederken, birçok köy elektriksiz kaldı, dağ geçitleri kapanırken yollar ulaşıma kapandı. Ulusal demir yolu şirketi, devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar vermesi nedeniyle tren seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını duyurdu.