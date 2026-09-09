İzmir'de yaşayan 57 yaşındaki Fahrettin Atalay, sol böbreğinde altı yıldır büyüyen 2,5 kilogramlık kitle nedeniyle ameliyata alındı. İhmal edilen kitle, zamanla 20 santimetrelik boyuta ulaşarak hastanın nefes almasını engelledi.

Altı yıllık ihmal hastanede bitti

Buca ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Atalay, altı yıl önceki bir iş başvurusu kontrolünde böbreğinde küçük bir kitle olduğunu öğrendi. Kontrollerini aksattı. Yıllarca bu kitleyle yaşadı. İki ay önce ciddi nefes darlığı başlayınca İzmir Şehir Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkikler acı gerçeği gösterdi. Kitle, hayati organlara bası yapacak boyuta ulaşmıştı.

İki böbreğin 10 katı ağırlıkta

Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Halil Bozkurt, kitlenin 20 santimetre genişliğe ve 2,5 kilo ağırlığa ulaştığını tespit etti. Sağlıklı bir insan böbreği ortalama 125 gram gelir. Atalay’ın vücudundan çıkarılan kitle ise iki böbreğin toplam ağırlığının tam 10 katıydı.

Ameliyat yüksek risk taşıyordu. Kitle, ana damarlara oldukça yakındı. Bu nedenle operasyon açık cerrahi yöntemiyle planlandı. Üç saat süren ameliyatla dev kitle ve işlevini yitiren sol böbrek çıkarıldı.

"Sanki bir çocuk doğurdum"

Sağlığına kavuşan Fahrettin Atalay, ameliyat öncesi vücudunda büyük bir ağırlık ve yorgunluk hissettiğini belirtti. Atalay, operasyon sonrası hissettiklerini şu sözlerle aktardı:

"Altı yıl önce kitleyi takip etmemi istediler ama umursamadım. Nefes alamaz hale gelince hastaneye başvurdum. Ameliyattan sonra büyük bir rahatlama yaşadım. Bacağımdaki ağrı ve yorgunluk gitti. Sanki bir çocuk doğurdum, dünyaya yeniden geldim."

Prof. Dr. Bozkurt, hastanın artık tek böbrekle yaşamını sorunsuz sürdürebileceğini söyledi. Bozkurt; idrarda kanama, böbrek bölgesinde ağrı veya ele gelen kitle durumunda zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

