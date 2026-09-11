Son Mühür- İzmir'in son 40 yılına damga vuran problemler arasında üst sıraları zorlayan Basmane Çukuru belirsizliğinde yaşanan sıcak gelişmeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi duyurmuştu.

Belediyenin mevcut haklarını koruyarak Basmane alanının kente kazandırılmasını sağlayacak bir çözüm modeli üzerinde süren çalışmalarında gelinen noktaya işaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda ilgili taraflarca protokol imzalandığını açıkladı.

İmzalanan protokole göre,

''sürecin önemli bir parçası olan TMSF doğrudan taraf haline gelecek, Yaklaşık 104 bin metrekare emsale esas inşaat alanı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait yüzde 30’luk hak, diğer yapılardan fiziksel ve işlevsel olarak ayrılmış bağımsız bir Belediye Hizmet Binası olarak somutlaştırılacaktı.''

İZBB'den yapılan açıklamada Kültürpark içinde belediye tarafından kullanışan 27 bin metrekarelik alan da yeşil alan olacak şekilde yeniden düzenleneceğine de dikkat çekiliyordu.



Protokole itiraz var...



Basmane Çukuru'yla ilgili porotokole itiraz yerel yönetimler uzmanı mimar Erkut Tamaydan geldi.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Tamay,

''Basmane Çukuru’nda kördüğüm çözülmedi, İzmir’in geleceğine yeni bir düğüm atıldı'' vurgusuyla imzalanan protokole tepki gösterdi.

''İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 40 yıldır çözülemeyen Basmane Çukuru meselesiyle ilgili yeni bir protokolü “kördüğüm çözüldü” diyerek kamuoyuna açıkladı.



Ortada çözülmüş kördüğüm yok...



Ancak biz soruyoruz:

Hangi kördüğüm çözüldü?'' diye soran Erkut Tamay,

''Belediyenin yüzde 30’luk hakkının nasıl güvence altına alınacağına ilişkin hukuki bir model oluşturulmuş olabilir. Fakat İzmir’in şehircilik sorunları, trafik sorunu, altyapı kapasitesi, afet riski ve Kültürpark’ın korunması açısından ortada çözülmüş bir kördüğüm yoktur.

Tam tersine;

Hukuki düğüm çözülürken İzmir’in kentleşme düğümü daha da sıkılaştırılmaktadır.

Bu bir şehircilik projesi değil, parsel kurtarma operasyonuna dönüşmemelidir'' uyarısında bulundu.



Bu bir günü kurtarma anlayışıdır...



''Basmane zaten yoğun; siz buraya yeni bir yoğunluk daha getiriyorsunuz'' hatırlatmasında bulunan Tamay, ''trafik sorununu çözmeden trafik üreten yeni bir merkez oluşturmak şehircilik değil, günü kurtarma anlayışıdır'' değerlendirmesinde bulundu.

''Kültürpark’ın hemen dibinde betonlaşmayı “Kültürpark’ı kurtarmak” diye pazarlayamazsınız'' mesajı veren Erkut Tamay, ''Basmane Çukuru’nun 40 yıllık kördüğümünü çözerken İzmir’in 40 yıllık geleceğini yeni bir beton düğümüne teslim etmeyin'' çağrısında bulundu.

