Son Mühür/ Beste Temel - Bayraklı Belediyesi, çevreye duyarlı uygulamaları ve güçlü geri dönüşüm altyapısıyla “İlçe Geneli Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. İlçede yürütülen atık yönetimi, farkındalık çalışmaları ve modern altyapı yatırımları bu sürecin temelini oluşturdu.

Göksel Aksoy Parkı’nda düzenlenen kutlama etkinliğinde, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çevre ilçelerin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlerini ağırladı. Etkinlikte sıfır atık projelerinin sürdürülebilirliği, gelecek dönem hedefleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Başkan Önal, “Doğayı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Aldığımız belge, bu sorumluluğu yerine getirdiğimizin somut göstergesidir. Sıfır Atık vizyonunu Bayraklı’nın her noktasına taşımayı sürdüreceğiz” dedi.

Güçlü altyapı ve vatandaş desteği

Bayraklı Belediyesi, başarıya çevreye duyarlı yatırımlar, sistemli atık yönetimi ve vatandaş iş birliğiyle ulaştı. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda, belediyeye bağlı tüm hizmet binaları, tesisler ve şantiyeler “Bina Sıfır Atık Belgesi” aldı. Böylece çevreci belediyecilik anlayışı kurumsal bir yapıya kavuştu.

Atık Getirme Merkezleri tamamlandı

Vatandaşların atık ayrıştırmasını kolaylaştırmak için ilçede güçlü bir altyapı oluşturuldu. Bayraklı’da 13 farklı atık grubunun teslim edilebildiği 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı. Buna ek olarak dört mahallede Mobil Atık Getirme Merkezleri faaliyete geçti. Mahallelerde ambalaj, cam ve tekstil kumbaraları yaygınlaştırıldı; sağlık ocaklarına atık ilaç kutuları, muhtarlıklara pil, elektronik atık ve bitkisel yağ toplama noktaları yerleştirildi.

“Dönüşüme Evde Başla” projesiyle fark yaratıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzDoğa A.Ş. iş birliğiyle yürütülen “Dönüşüme Evde Başla” projesi; Körfez, Manavkuyu, 75. Yıl ve Tepekule mahallelerinde uygulandı. Hanelere dağıtılan QR kodlu mavi poşetlerle ambalaj atıkları doğrudan evlerden toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edildi. Bu sistem, “Sıfır Atık Belgesi” sürecinde belirleyici rol oynadı.

Binlerce ton atık geri kazandırıldı

2024–2025 döneminde Bayraklı genelinde 420 ton karışık ambalaj atığı, 890 ton cam, 152 ton giysi, 1,5 ton pil, 1 ton elektronik atık ve 2 ton bitkisel yağ lisanslı tesislere teslim edildi. Bu veriler, Bayraklı Belediyesi’nin çevreye olan duyarlılığını ve sürdürülebilirlik vizyonunu açık biçimde ortaya koydu.

“Temiz bir Bayraklı için çalışmayı sürdüreceğiz”

Başkan İrfan Önal, çevre bilincinin kalıcı hale gelmesi gerektiğini vurguladı: “Bu belge yalnızca bir ödül değil, çevremizi koruyan bir yaşam anlayışının göstergesidir. Son dönemde yaşanan su sıkıntısı, doğayı ve kaynaklarımızı korumanın önemini bir kez daha hatırlattı. Sıfır Atık vizyonunu Bayraklı’nın her noktasına taşıdık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, İzmir genelinde belge alan belediyeleri kutluyorum. Vatandaşlarımızın desteğiyle geri dönüşüm oranlarını yükselterek temiz bir Bayraklı için çabamızı sürdüreceğiz.”