Buca Belediyesi'nin 2026 yılı ilk meclis oturumu gerçekleşti. Oturuma, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman başkanlık etti. Toplantıya ise, AK Parti Buca Belediyesi Meclis Üyesi Veli Balyemez'in iddiası damga vurdu. Meclis toplantısında konuşan Balyemez, CHP’li bazı isimlerin bankamatik olduğunu öne sürdü.

"İşe gelmeden maaş alıyorlar!"

Çok sayıda ismin işe gelmeden maaş aldığını iddia eden Balyemez, "Buca belediyemiz bünyesinde ve şirketlerde SGK girişi olup işe gelmeyen kaç adet bankamatik işçisi vardır? Bunları işten çıkarmayı düşünüyor musunuz? Aldıkları maaşları geriye rücu edecek misiniz? Uğur Bey beni tahrik etmeyin, o parkayı size veririm.CHP il kadın kolları başkanı Zahide Kurun. Şu an belediye çalışanı mı? Halen maaş alıyor mu? Maaş alıyor. Bu para kimin? Halkın parası. Sen bu maaşları niye ödeyemiyorsun? Bunlar yüzünden ödeyemiyorsun. Bu kamburlar yüzünden ödeyemiyorsun. Sayın belediye başkanımızın hızlı bir şekilde bu kamburlardan kurtulması gerektiğine ben inanıyorum. Sayın Özgür Özel İzmir2e geldiğinde ne diyordu? Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacak, bu halk uzun adamdan hesabını soracak. Özgür Özel, sen önce gel buranın hesabını ver.

Erdi Kutlu ilçe başkanınızın şoförü. Buca Belediyesi'nde çalışıyor ve maaş alıyor. Fikret Yıldız halen işe gelmeden maaş alıyor. Gülşen Karataş Şişbacak halen bu belediyeden maaş alıyor ve işe gelmiyor. Sevgi Kazankaya özel kalemde çalışıyor. Altına araba da vermişsiniz. Şule Can, Ali Cem Kaya, Canan Aydemir Özkan işe gelmeden maaş alıyorlar. Bu bizim vicdani bir sorumluluğumuz. Bunlar bu belediyenin kamburları. İşe gelmeden maaş alıyorlarsa derhal bunların çıkışları yapılmalı. Bunların aldıkları maaş geri rücu edilmeli. Çünkü bu para kamunun, halkın parasıdır." ifadelerini kullandı.