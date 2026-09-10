Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, 9 Eylül'de Ankara'da gerçekleşen ABD Bağımsızlık resepsiyonuyla ilgili iktidara ve muhalefete eleştirilerde bulunarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı övmesini değerlendirdi.

Ülkü Doğan: Şimşek, Barrack'a övgüler dizdi

Yayınladığı açıklamasında 4 Temmuz olann ABD Bağımsızlık Günü'nün resepsiyon etkinliğinin 9 Eylül'de yapılmasının manidar bir hareket olduğunu belirten İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Mehmet Şimşek'in ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı övmesini eleştirerek, "9 Eylül’de İzmir, emperyalizme karşı kazanılmış büyük zaferin 104. yılını on binlerle Türk Bayrakları altında kutlarken; Ankara’da başka bir fotoğraf vardı. Üstelik ABD’nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü resepsiyonunun, İzmir’in emperyalist işgalden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül’de yapılması da ayrıca manidardı. Mehmet Şimşek, ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın resepsiyonunda övgüler diziyor; YENİ Parti’den İlhan Uzgel aynı davette yer alıyordu" dedi.

"İYİ Parti o masada yoktu"

Son olarak, İYİ Parti'nin o masada olmadığının altını çizen Başkan Doğan, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu ifadelerle sürdürdü: "İYİ Parti ise o masada yoktu. Çünkü 9 Eylül, Amerikan Büyükelçisi’ne nezaket gösterme değil; emperyalizme diz çöktüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bağımsızlık iradesini hatırlama günüdür. Kimin hangi masada oturduğu da, kimin Türk Bayrağı’nın altında yürüdüğü de milletimizin takdirindedir. Bizim safımız dün de belliydi, bugün de belli: Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti ve tam bağımsız Türkiye"