Son Mühür- Hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen Buca'da eski eşini bıçaklayan sanık M.O. yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa hiçbir ceza indirimi uygulamadan toplam 18 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
İki ayrı suçtan ceza verildi
Duruşmada taraf avukatlarının savunmalarını alan mahkeme heyeti kararını açıkladı. M.O., "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan indirimsiz 17 yıl hapis cezası aldı. Sanık, "kasten yaralama" suçundan ise 18 ay hapse mahkûm edildi.
Mahkeme heyeti, sanığın "tehdit" ve "alıkoyma" suçlarından beraatine hükmetti.
Buca'daki saldırı karara bağlandı
Olay, 23 Ekim 2025'te Buca'nın Dicle Mahallesi'nde yaşandı. Mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararını ihlal eden M.O., eski eşi M.U.'yu bıçakla yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Yargılama sonunda mahkeme, tutuklu sanığın cezasını onaylayarak tutukluluğunun devamına karar verdi.