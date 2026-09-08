Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’da uzun süredir kullanılmayan 22 bin 600 metrekarelik alanı kent parkı yapıyor.

Yapımında sona gelinen Buca Aliberti Gençlik Parkı; spor tesisleri, sosyal alanları ve yeşil alanlarıyla bölgenin yeni buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kentsel yaşam alanlarını artırma hedefi kapsamında hayata geçirilen proje, açılış için gün sayıyor.

Kozağaç ve Yenigün mahallelerine hizmet verecek

Buca Kaymakamlığı karşısında, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan 22 bin 600 metrekarelik alan, yıllar devam eden bakımsızlığın ardından tekrar düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler, Yol Yapım Bakım ve Onarım ile Fen İşleri Dairesi başkanlıklarının birlikte yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasıyla alan, başta Kozağaç ve Yenigün mahalleleri olmak üzere Buca genelinde hizmete sunulacak.

"Burası insanların nefes alabileceği bir alan olacak"

Saha çalışmaları hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Buca Bölge Sorumlusu Atakan Karadere;

“Yürüyüş yolları, spor ve oyun alanları oluşturuldu. Peyzaj çalışmaları ve sulama sistemleri tamamlandı, ağaç dikimleri yapıldı. Alanın aydınlık ve güvenli bir görünüme kavuşması için aydınlatma sistemleri kuruldu.

Çalışmalar tamamlandığında burası insanların nefes alabileceği, çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirebileceği, herkes tarafından görülmeye değer bir alan olacak.”

Ağaçlar korundu, yeni peyzaj alanları oluşturuldu

Parkın peyzaj planlamasında mevcut bitki örtüsünden yararlanıldı. Alandaki zeytin, badem, defne, dut, çam, atlas sakızı ve nar ağaçlarının bakımı yapılırken, kullanılmayan alanlara yeni ağaçlar dikildi. Tamamlanan peyzaj düzenlemeleriyle sürdürülebilir bir yeşil alan hedeflendi.

Tenis ve padel kortları yapılıyor

Park alanında 650 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve iç bölümlerde yaya yolları oluşturuldu. Alanda tenis ve padel sahalarım yapımı sürdürülüyor. Tesislerin tamamlanmasıyla bölge sakinlerine yeni spor imkanları sağlanması amaçlanıyor.

Doğal malzemeli çocuk oyun alanları ve kafeterya

Çocuk oyun grupları doğal malzemeler kullanılarak inşa edilirken, dinlenme ve oturma alanlarının kurulumu sürüyor. Geniş çayır alanları ve zeytinliklerin bulunduğu parkta, ziyaretçilerin kullanımı için bir kafeterya da yer alacak.

Kent içi tarım için Kozağaç Mahalle Bostanı

Proje doğrultusunda Kozağaç Mahalle Bostanı’nın yapımı da devam ediyor. Kent içi tarımı ve kadınların üretime katılımını desteklemek için başlatılan Mahalle Bostanları Projesi’nin beşinci uygulaması olan alan, komşuluk ilişkilerini ve üretimi destekleyecek bir merkez olarak planlandı.