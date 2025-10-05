Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Boyalılar köyü, son 3-4 yıldır zaman zaman su sıkıntısı yaşıyordu. Kurak geçen son kış ve yetersiz yaz yağışları, köyde sık sık su kesintilerine yol açtı. Köy sakinlerinin talepleri doğrultusunda harekete geçen Kastamonu İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köye sondaj kuyusu açarak su sorununun çözülmesini sağladı.

İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan iki sondaj makinesi ile yılda yaklaşık 30 sondaj çalışması yapıldığını belirten yetkililer, Boyalılar köyünde yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından suyun bulunduğunu ve kuyudan alınacak suyun köy şebekesine bağlanacağını açıkladı.

Köylülerin mutluluğu yüzlerine yansıdı

Köy muhtarı Mehmet Kılıç, suya kavuşmanın köy için bayram havası yarattığını söyledi. Kılıç, “3-4 yıldır su sorunu yaşıyorduk. Geçen kış kar yağışı azdı, yaz da yağmursuz geçti. Kıt kanaat idare ederek bu tarihe kadar geldik. Burada sondaj suyu bulduğumuz için bu mutluluğu hiçbir şeye değişmeyiz. Su olmadığı takdirde hayat duruyor. Şükürler olsun, bundan sonra hanelerimize suyumuz gelecek” dedi.

Kılıç ayrıca, suyun idareli kullanımına dikkat çekerek, “Musluğu açık bırakmamak, suyu boşa akıtmamak gerekiyor. Komşularımız bu konuda ellerinden geleni yaptılar. Su tasarrufu sayesinde bu noktaya geldik” ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Hüseyin Gökmen, “Su işi başka bir şeye benzemiyor. Her şeyin başı su” derken, besi hayvanlarını sulamakta zorluk çeken Mehmet Yazgan da, “Birkaç yıldır ciddi sorun yaşıyorduk. Bu sene daha çok çekmeye başladık. Şimdi sıkıntı kalktı” dedi.

İl Özel İdaresi ekipleri mutluluğu paylaştı

Sondaj çalışmasını gerçekleştiren İl Özel İdaresi ekiplerinden Hakkı Akman, köy sakinlerinin mutluluğunu gördüklerinde kendilerinin de çok mutlu olduğunu belirtti. Akman, “Verdiğimiz bir emek, çalışma var. Günlerce bir damla su bulmak için uğraşıyoruz. O suyu bulduğumuzda köylerimiz suya kavuşuyor, mutluluklarını görmek bizim için tarifsiz bir sevinç” diye konuştu.

Kastamonu İl Özel İdaresi, Boyalılar köyüyle birlikte il genelinde benzer su sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi yetkilileri, köylülerin taleplerine hızlı yanıt vererek sondaj ekiplerinin sahada etkin bir şekilde çalışmasını sağladıklarını belirtti.

Suyun önemi bir kez daha gözler önünde

Boyalılar köyü sakinleri, sondaj kuyusunun açılmasıyla yalnızca günlük yaşamları için suya kavuşmakla kalmadıklarını, aynı zamanda tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de güvence altına aldıklarını ifade etti. Köyde besi hayvanları bulunan vatandaşlar, yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının üretimlerini olumsuz etkilediğini, şimdi bu sorunun sona ermesinin hem hayatlarını hem de geçimlerini kolaylaştıracağını dile getirdi.

Muhtar Kılıç, köylülerin suyu israf etmemek için titizlikle kullanmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Artık suya ulaşabiliyoruz, ama bu kaynağı israf etmemek için dikkatli olmalıyız. Herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi çok önemli” dedi.