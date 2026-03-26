Son Mühür- İran merkezli savaşın gölgesinde ve Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji krizinin tüm dünyayı sardığı süreçte Borsa İstanbul günü artıda kapatmayı başardı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 12.963,87 puandan tamamladı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.40'lık düşüşle 12.911 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Avrupa artıda, Asya ekside...



Avrupa borsalarının artıda kapattığı süreçte Asya borsaları ise satış ağırlıklı bir gün geçirdi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Dokuz günlük düşüş trendine son vererek yükselişe geçen ons altın yüzde 1.5'a varan geri çekilmeyle 4.441 dolardan,

gram altın 6.339 liradan,

gümüş 69.78 dolardan

Brent petrol 104.29 dolardan ve

Bitcoin 69.971 dolardan işlem görüyor.