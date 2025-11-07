Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi tarafından Bornova Büyükpark’ta düzenlenen ve bir hafta süren Bi Hayat Fest, SMA Tip 1 hastası Abbas Miran ve DMD hastası Berk Yıldız için dayanışma amacı taşıdı. Festivale British Town, British Culture, Amerikan Kültür Dil Okulları ve Mistral Carrera markalarıyla katılan Edunova Grubu, etkinlik boyunca yoğun ilgi gördü.

Toplam 60 firmanın yer aldığı festival boyunca Edunova markaları, “eğitim ve sağlıklı yaşamla iyiliği çoğaltma” hedefi çerçevesinde atölyeler, sahne etkinlikleri ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

“Her yaşta hareket, her yaşta öğrenme”

Sosyal fayda odaklı projelere katkı sunmayı sürdüren Edunova Grubu, festivale “Her yaşta hareket, her yaşta öğrenme” temasıyla katıldı. Stantlarda ziyaretçilere İngilizce eğitim programları, sınav hazırlık süreçleri, yaşam boyu öğrenme ve sporun sağlık üzerindeki olumlu etkilerine ilişkin bilgiler verildi. Etkinlik boyunca toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan Edunova, eğitimin dönüştürücü gücüne vurgu yaptı.

Spor gösterileri ve etkinlikler ilgi çekti

Festival süresince Mistral Carrera antrenörlerinin sahnede gerçekleştirdiği zumba ve yoga gösterileri büyük ilgi topladı.

British Town ve Amerikan Kültür Dil Okulları ekipleri, ziyaretçilere eğitim programlarını anlattı ve bilgilendirme materyalleri sundu. British Culture çekiliş etkinlikleriyle sürpriz hediyeler kazandırdı; British Town standındaki “indirim çarkı” uygulaması da katılımcıların dikkatini çekti.