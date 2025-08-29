Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ev sahipliğindeki etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, CHP eski Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bornova protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve çok sayıda Bornovalı katıldı. Türk Halk Müziği Topluluğu Avaz’ın sahne aldığı, zeybek gösterisinin de yer aldığı gece duygusal anlara sahne oldu.

Başkan Eşki: “Anmak, anlamak ve anlatmak”

Zafer Bayramı resepsiyonlarını geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Başkan Ömer Eşki, 30 Ağustos’un üç önemli anlamı olduğuna dikkat çekerek, “Eğer bu zafer kazanılmasaydı, Türklük ve bu yüce tarih yok olacaktı. Bu zafer, bu toprakların bize ait olduğunun ilanıdır. Aynı zamanda çağdaş ve uygar Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı gündür. Bizim görevimiz; bu tarihi yazanları anmak, anlamak ve gelecek kuşaklara anlatmaktır” dedi.

İnanç: “30 Ağustos, kuruluşun adıdır”

İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, “30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşudur. Bizlere düşen, atalarımızdan miras aldığımız bu vatanı çocuklarımıza daha çağdaş, daha müreffeh şekilde teslim etmektir. Bu güç damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Sındır’dan “Akdeniz” vurgusu

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise 30 Ağustos’un ardından Mustafa Kemal Atatürk’e “süresiz başkomutanlık” verildiğini hatırlatarak, “Zaferin ardından rehavete kapılmayan Atatürk, düşman kuvvetlerinin yeniden toplanabileceğini öngörerek ‘Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!’ emrini verdi” dedi.

Fidan ve bayrak hediyesi

Gecenin sonunda Başkan Ömer Eşki ve Altan İnanç, sanatçılara zeytin fidanı hediye etti. Katılımcılara ise Atatürk bayrakları ve sardunya fidanları dağıtıldı.