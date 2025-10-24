Olay, sabah saatlerinde Bodrum’un Ortakent Mahallesi açıklarında meydana geldi. Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin henüz belirlenemeyen bir nedenle battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

İhbarın ardından bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi ve bir helikopter sevk edildi. Bölgedeki arama-kurtarma operasyonu kısa sürede genişletildi.

İki kişi ölümden döndü

Denizde boğulma tehlikesi geçiren iki düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Sağ olarak kurtarılan kişilerin tedavileri için bölgedeki hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İlk belirlemelere göre, olayda yaşamını yitiren 7 kişinin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda, teknede daha fazla kişinin bulunabileceği ihtimali üzerine arama çalışmaları genişletildi.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, bölgedeki arama faaliyetlerini hem deniz yüzeyinde hem de su altı dalış ekibiyle sürdürüyor. Helikopter desteğiyle yapılan taramalarda, kayıp olduğu değerlendirilen kişilere ulaşılmaya çalışılıyor.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Teknede bulunan düzensiz göçmenlerin hangi ülke vatandaşı oldukları ve teknenin çıkış noktasına ilişkin araştırma devam ediyor.