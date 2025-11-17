Son Mühür / Yiğit Uzun - Türkiye’nin konuştuğu gizli kamera skandalını, Son Mühür’ün başarılı muhabiri Alper Temiz ortaya çıkardı. Temiz’in hazırladığı haber, Adana’daki bir özel kolejde yıllardır sürdüğü iddia edilen gizli kamera ağını gün yüzüne çıkararak ülke genelinde büyük bir şok etkisi yarattı.

2019’dan bu yana kadın öğretmenlerin ve kız öğrencilerin tuvaletlerine gizli kamera yerleştirildiği, elde edilen bazı görüntülerin ise yurtdışına satıldığı iddiaları, eğitim kurumlarında güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Skandal nasıl ortaya çıktı?

Kadın bir öğretmen, tuvalette tavana yerleştirilmiş şüpheli bir cihaz fark etti. Okul yönetimine durumu bildirdikten sonra tehdit edildiğini düşünen öğretmen, polise başvurdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından okulda ve şüpheli bilişim öğretmeninin evinde yapılan aramalarda çok sayıda gizli kamera, kayıt cihazı ve hafıza ünitesi bulundu. İncelemelerde yılları kapsayan görüntü arşivleri olduğu tespit edildi.

Şüpheli öğretmen, “kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek ve yaymak” suçundan tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise okul hakkında idari inceleme başlattı.

Son Mühür'den Alper Temiz'in haberi Türkiye gündemine damga vurdu

Alper Temiz’in özel haberinin ardından skandal, Türkiye çapında gündemin bir numaralı maddesi haline geldi.

Halk TV, T24, Sözcü, Mynet, Sol Haber, Evrensel, BirGün, GZT, Haber7 ve VeryansınTV gibi birçok ulusal haber sitesi Son Mühür’ün haberine atıfta bulunarak konuyu gündemlerine taşıdı.

Sosyal medyada #AdanaSkandalı etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı; veliler, sendikalar ve eğitim camiası özel okullardaki denetim eksikliğine tepki gösterdi.

Okul yönetimi soruşturmanın odak noktalarından biri

Savcılık, okul yönetiminin skandaldan uzun süredir haberdar olup olmadığı iddiasını da araştırıyor.

Bazı yönetici ve idari personelin geçmiş şikayetleri görmezden geldiğine yönelik iddialar, soruşturmanın en kritik başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.