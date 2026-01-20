Kamuoyunda büyük yankı uyandıran operasyon, ünlü isimlerin özel hayatlarını ve sosyal çevrelerini mercek altına aldı. Abdullah Gençal'ın gözaltı haberi, ailenin muhafazakâr imajı ile taban tabana zıt bir tablo ortaya koyması nedeniyle şaşkınlık yarattı. Peki Abdullah Gençal neden gözaltına alındı ve kendisi hakkında neler biliniyor?

Gözaltının ardındaki suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen operasyonda Abdullah Gençal, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve bu amaçla yer temin etme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları henüz tam olarak kamuoyuyla paylaşılmasa da iddiaların ciddi boyutlarda olduğu görülüyor.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimler arasında magazin yazarı Mehmet Üstündağ, YouTube'un popüler kanallarından "Kafalar"ın kurucusu Bilal Hancı ve iş insanı İbrahim Barut da yer alıyor. Operasyonun genişliği ve hedef aldığı profiller, soruşturmanın uzun süredir titizlikle yürütüldüğüne işaret ediyor.

Abdullah Gençal kimdir?

Abdullah Gençal, Türkiye tekstil sektörünün köklü firmalarından Huzur Giyim'in kurucusu Turgut Gençal'ın oğlu olarak bilinir. İş dünyasında saygın bir yere sahip ve muhafazakâr değerleriyle tanınan bir aileden gelen Gençal, babasının izinden gitmek yerine farklı bir yaşam tarzı benimsemesiyle dikkat çekti.

Kamuoyunda daha çok gece hayatı, sosyal etkinlikleri ve magazin gündemine yansıyan özel yaşamıyla tanınan Abdullah Gençal, ailesiyle zaman zaman yaşadığı iddia edilen fikir ayrılıklarıyla da gündeme geldi. İş dünyasındaki faaliyetlerinden ziyade sosyetik çevrelerdeki varlığıyla bilinen Gençal'ın yaşı ve memleketi hakkında kamuoyuna yansımış kesin bilgiler bulunmuyor.

Soruşturmanın seyri merakla bekleniyor

Gözaltına alınan isimlerin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, soruşturmanın yeni gelişmelere gebe olduğu değerlendiriliyor. Savcılığın delil toplama sürecinin ardından tutuklama talepleri gündeme gelebilir. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu dava, önümüzdeki günlerde yeni isimler ve detaylarla genişleyebilir.