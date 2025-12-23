Beşiktaş’ta Rafa Silva ile ilgili yaşanan kriz, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni bir boyut kazandı. Siyah-beyazlı ekipte, son haftalarda tartışmaların odağında yer alan Portekizli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

Rizespor maçında kadroya girdi, süre alamadı

Süper Lig’de beş maçlık aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında maç kadrosuna dahil edilen Rafa Silva, müsabaka öncesi ısınma sırasında sergilediği tavır nedeniyle taraftarların protestosuyla karşılaşmıştı. Karşılaşmada forma şansı bulamayan deneyimli oyuncunun durumu maç sonrası da gündemden düşmedi.

Derbi öncesi net karar: Kafile dışı

Kupada oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş cephesinden Rafa Silva için yeni bir karar çıktı. Fenerbahçe ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Portekizli futbolcunun maç kafilesine dahil edilmediği öğrenildi.

Karar A Spor’da duyuruldu

Gelişme, A Spor’da yer alan haberle kamuoyuna yansıdı. Haberde, teknik heyetin Rafa Silva’yı derbi kadrosu dışında bıraktığı ve bu kararın yönetimle koordineli şekilde alındığı ifade edildi.

Beşiktaş’ın bonservis beklentisi 15 milyon euro

Siyah-beyazlı kulübün, gözden çıkardığı belirtilen Rafa Silva için transfer planlamasını da netleştirdiği öğrenildi. Beşiktaş’ın, sözleşmesinin bitmesine yaklaşık 1,5 yıl bulunan Portekizli futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Gözler transfer sürecine çevrildi

Derbi kadrosuna alınmamasıyla birlikte Rafa Silva’nın Beşiktaş kariyerine dair soru işaretleri artarken, gözler olası transfer girişimlerine çevrildi. Yönetimin, sezonun geri kalan süreci ve gelecek planlamasını bu dosya üzerinden şekillendirmesi bekleniyor.

