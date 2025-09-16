İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Suçlamalar: Zimmet, rüşvet ve ihaleye fesat

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma; “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları üzerine başlatıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu suçlarla bağlantılı eylemlerinin delilleriyle birlikte tespit edildiği ifade edildi.

72 adres ve iş yerinde arama

13 Eylül 2025 tarihinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 72 konut ve iş yerinde arama yaptı. Operasyon sonucunda 46 kişi gözaltına alındı.

39 kişi tutuklama talebiyle sevk edildi

Çağlayan Adliyesi’nde ifadeleri alınan 45 şüpheliden 39’u tutuklama talebiyle, 6’sı ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında, görevli kamu görevlileri ile bazı şahıslara yönelik zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları kapsamında 48 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bu kapsamda 46 kişi gözaltına alınmış olup, 45 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlanarak Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir.”

Süreç yakından takip ediliyor

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Şüphelilerin hakimlik sorgularının ardından verilecek karar merakla bekleniyor.