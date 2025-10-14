Son Mühür / Yiğit Uzun- Bayraklı Belediyesi’ne ait Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nda başlayan çalışmalar kapsamında, uzun süredir mahalle sakinlerinin buluşma noktası olan çay bahçesi ve süs havuzu tamamen söküldü. Bölgede kepçelerle zemin düzenleme çalışmaları yapılırken, belediye kaynaklarından alınan bilgiye göre alan “Kent Lokantası” projesi kapsamında yeniden düzenlenecek.

Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan çay bahçesinin kapatılmasına tepki gösterirken, bazı mahalle sakinleri “Parkımızın yeşil alanı daralmasın, bu alan sosyal amaçlı kullanılmaya devam etsin” çağrısında bulundu.

Öte yandan bazı vatandaşlar ise, belediyenin sosyal projelerine destek vererek “Kent Lokantası dar gelirli vatandaşlar için çok faydalı olacak” görüşünü dile getirdi.

Bayraklı Belediyesi’nin “Kent Lokantası” projesiyle dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmayı hedeflediği, park içindeki yeni tesisin bu kapsamda planlandığı öğrenildi.