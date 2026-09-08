Son Mühür/Hüseyin Demir Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) tarafından İzmir tarihinde ilk kez düzenlenecek FIP Bronze QNB Cup, dünyanın en iyi padelcilerini bir araya getirecek. Padel tutkunları, Orange Padel Wespark’ta buluşacak. Son dönemlerin en popüler sporları arasında yer alan padele, ilgi ve talep her geçen gün artıyor. İzmir’de açılan padel kortlarıyla sporseverler bir araya geliyor.

27 farklı ülke 182 sporcu

27 farklı ülkeden 182 sporcunun mücadele edeceği, Orange Padel Westpak kortlarında düzenlenecek şampiyonada ‘En İyi 100- Top 100’ listesindeki sekiz sporcu da yer alacak. Kadınlarda Marcella Koek, María Portillo Pérez, Rebeca López, Catherine Rose ve Ana Varo Ramos ile erkeklerde Emilio Sánchez Chamero, Marco Cassetta ve Victor Mena, Orange Padel Westpark kortlarına çıkacak.

61 Türk sporcu uluslararası turnuvada mücadele edecek

14-20 Eylül tarihleri arasındaki dev şampiyonanın kayıtları tamamlandı. Buna göre erkeklerde 63 takım, 126 sporcu; kadınlarda ise 28 takım, 56 sporcu olmak üzere toplam 91 takım ve 182 sporcu İzmir’de olacak. Erkeklerde 47, kadınlarda 14 olmak üzere toplam 61 Türk sporcu da uluslararası turnuvada heyecan yaşayacak.

Güçlü bir organizasyona ev sahipliği yapacağız!

Orange Padel Kurucu Ortağı Erdem Yurdakul, FIP Bronze QNB Cup’ın çok güçlü bir organizasyon olduğunu vurgulayıp, ‘Orange Padel Westpark olarak sadece katılım sayısı açısından değil, uluslararası çeşitlilik ve dünya sıralamasındaki oyuncu kalitesi açısından da oldukça güçlü bir organizasyona ev sahipliği yapacağız” dedi.

“İzmir adına tarihi şampiyona”

Orange Padel Kurucu Ortağı Erdem Yurdakul, “ 27 farklı ülkeden 182 sporcunun İzmir’de buluşması, 61 Türk sporcunun uluslararası arenada mücadele etmeye hazırlanması ve Top 100’deki sekiz oyuncunun kortlarda yer alması çok değerli. İzmir adına tarihi bir şampiyona olacak’ ifadelerini kullandı.