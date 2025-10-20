Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak dev ulaşım projesi için çıkılan ikinci ihalede imzalar atıldı. Yalı Mahallesi’ni Ordu Bulvarı’na bağlayacak kritik bağlantı ve üst geçit projesi için yapılan ihale, 445 milyon TL bedelle tamamlandı.

İKİ MAHALLEYİ BİRLEŞTİRECEK YENİ BAĞLANTI

Projeyle, Yalı Mahallesi ile Şemikler Mahallesi arasında kesintisiz bir ulaşım hattı oluşturulacak. Çalışmalar kapsamında, Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu önünden geçen Kemal Baysak Bulvarı, İZBAN hattı üzerinden geçirilerek Ordu Bulvarı’na bağlanacak.

Yaklaşık 350 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde planlanan ana arterin yapımı sürerken, trafiğin kesintisiz akışını sağlayacak 8 açıklıklı taşıt üst geçidi için de hazırlıklar tamamlandı. Bu bağlantı sayesinde Cahar Dudayev Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasında doğrudan geçiş sağlanacak.

Proje kapsamında 62 yapının kamulaştırma işlemi tamamlandı ve yıkımlar gerçekleştirildi. Çalışmaların yer tesliminden itibaren 360 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

ŞEMİKLER VE MAVİŞEHİR’E YENİ ULAŞIM DÜZENİ

445 milyon TL’lik yatırımın ikinci ayağı, Şemikler ve Mavişehir bölgelerindeki araç ve yaya trafiğini düzenlemeyi amaçlıyor. Şemikler Mahallesi’nde 1671 Sokak ile 6285/1 ve 6306 Sokaklar arasındaki 400 metrelik güzergâh taşıt trafiğine açılacak. Ayrıca, Mavişehir ve Şemikler İZBAN istasyonları arasında 1 kilometrelik yeni yol bağlantısı oluşturulacak.

Bu hat 1 gidiş, 1 geliş olacak şekilde araç trafiğine açılırken, yayalar için de güvenli ve modern kaldırım düzenlemeleri yapılacak.