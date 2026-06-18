Olay, Bayındır ile Alankıyı Mahallesi arasındaki güzergahta meydana geldi. Soma'dan yola çıkarak Bayındır'a mevsimlik tarım işçilerini getiren minibüs, iddialara göre aniden fren sisteminde bir arıza yaşadı.

Sürücünün araca hakimiyetini kaybetmesiyle beraber minibüs kontrolden çıktı ve yolun kenarındaki şarampole devrildi.

Olay yerinde yaralılara hızlı müdahale

Kaza haberinin duyulmasıyla birlikte olay yeri tam bir hareketliliğe sahne oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve AFAD görevlileri sevk edildi.

Kurtarma ve sağlık ekipleri, minibüsten çıkarılan yaralılara olay yerinde hızlıca ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Yaralıların durumu nasıl?

Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Yaralanan 22 kişi, ambulanslarla Bayındır'daki ve çevre ilçelerdeki hastanelere tek tek sevk edildi.

Hastanelerden gelen ilk bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın sebebini netleştirmek ve herhangi bir ihmal olup olmadığını belirlemek için olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Konuyla ilgili yasal süreç devam ediyor.