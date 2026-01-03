Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere Barajı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek Başkent’in su güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yavaş, Ankara’nın olası en ağır kuraklık senaryolarına karşı güçlü bir rezervle koruma altına alındığını belirterek, kentte hiç yağış olmasa dahi yaklaşık 200 gün yetecek suyun hazır olduğunu söyledi.

Kuraklık senaryolarına karşı güçlü rezerv

İklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha belirgin hissedildiğine dikkat çeken Başkan Yavaş, yüzey sularının Ankara’ya aktarılması için uzun süredir sürdürülen altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade etti.

Platformun tamamlanmasıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde yaşanan basınç ve su iletim sorunlarının tamamen ortadan kalkacağını vurguladı.

Yavaş, suyun ihtiyaca uygun ve tasarruflu kullanılması durumunda mevcut rezervin bir yılın da üzerine çıkabileceğini belirterek tüm Ankaralılara çağrıda bulundu.

Basınç sorununun nedeni eski altyapı

Kent merkezinde ve yüksek kotlu bölgelerde yaşanan basınç düşüklüğüne de değinen Yavaş, sorunun yanlış anlaşıldığını ve asıl nedenin eski sistemlerin kapasite yetersizliği olduğunu dile getirdi.

Gerede Projesi’nden beklenen suyun, yaşanan kuraklık nedeniyle tam kapasite sağlanamadığını aktaran Yavaş, geçmişte yapılan “2050’ye kadar su sıkıntısı olmayacak” öngörülerinin iklim kriziyle birlikte geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

ASKİ ekiplerinin sahada aktif olarak çalıştığını vurgulayan Yavaş, kentin hiçbir noktasında vatandaşların susuz kalmaması için alternatif çözümlerin devreye alındığını kaydetti.

Cumartesi günü üçüncü platform devreye giriyor

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya da Çamlıdere Barajı’nda yürütülen çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.

Başkaya, cumartesi günü üçüncü dubanın devreye alınacağını belirterek, Ankara’nın şu anda yüzde 98’ine sorunsuz su verildiğini, yalnızca yüksek kotlu bölgelerde yüzde 2’lik bir kesimde geçici sorun yaşandığını ifade etti. Platformun tamamlanmasıyla bu bölgelerde de kesintisiz su temini sağlanacak.

Eğrekkaya Barajı’nda günlük 50 bin metreküp ek su

Başkan Yavaş, Çamlıdere’nin ardından Eğrekkaya Barajı’ndaki çalışmaları da yerinde inceledi. ASKİ Genel Müdürü Memduh Akçay ve Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya’dan bilgi alan Yavaş, burada yürütülen hassas çalışmanın Ankara’nın su kapasitesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Sanayi dalgıçları tarafından gerçekleştirilen müdahale ile su alma yapısındaki eski bağlantılardan kaynaklanan kayıpların önleneği ve bu sayede günlük 50 bin metreküp ilave su kazanımı sağlanacağı bildirildi.

Tüm çalışmalar canlı yayınlanıyor

Çamlıdere ve Eğrekkaya barajlarında yürütülen tüm çalışmaların, şeffaflık ilkesi gereği ASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlandığı hatırlatıldı.

Yavaş’tan tasarruf çağrısı

Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Çamlıdere ve Eğrekkaya barajlarında, ASKİ ekiplerimizin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledik.

Sona gelinen çalışmalarla, basınç düşüklüğü nedeniyle yaşanan su sıkıntısını en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Bugün itibarıyla hiç yağmur yağmasa bile yaklaşık 200 günlük su rezervimiz bulunuyor.

Ancak dünyada iklim krizi devam ediyor. Bu nedenle tüm Ankaralılara çağrımdır: Suyumuzu hep birlikte tasarruflu kullanalım.”

