Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin tarihi merkezi olan Kemeraltı, Basmane ve Kadifekale bölgelerinin mekânsal ve sosyal açıdan iyileştirilmesi hedefiyle geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Kültürpark’taki Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya belediye bürokratlarının yanı sıra Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ (TARKEM) yönetim kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Başkan Tugay, bölgenin herkesin kullanmaktan keyif aldığı cazip bir alana dönüşmesi için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayarak, “Kemeraltı yakın gelecekte herkes için çekici bir yer olacak. Geçmişle, bugünle ve gelecekle bağımızı koparmadan atacağımız adımlar bizi doğru sonuca ulaştıracak,” dedi.

Kurumlar arası koordinasyon ve geçmiş deneyimlerin değerlendirilmesi

Toplantıda, tarihi kent merkezi ile ilgili geçmişte yapılan tüm çalışmalar, mevcut durum analizleri ve gelecek dönem planlamaları detaylı bir şekilde ele alındı. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Kemeraltı ve çevresindeki projeleri sunarken, ilgili tüm daire başkanlıkları ve müdürlükler de kendi görev alanlarına giren devam eden veya planlanan faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Tugay, kurumlar arası koordinasyonun ve geçmiş projelerden edinilen deneyimlerin önemine değinerek, bölgenin 19 olan alt bölgesinin sosyal doku ve gelecek hedefleri dikkate alınarak yeniden tanımlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, somut olmayan kültürel miras da dâhil olmak üzere tüm envanterlerin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Gastronomi, kültür sanat ve sokak etkinlikleri vurgusu

Başkan Tugay, Kemeraltı’nın kimliğini güçlendirecek somut önerilerde de bulundu. Bölgenin “eskiden bugüne taşınabilecek, başka yerde bulunmayacak, İzmir’e dair arayacağınız her şeyi bulabileceğiniz” özel bir alışveriş alanı olarak yeniden konumlandırılması gerektiğini belirtti. Özellikle İzmir’in zengin gastronomi hikâyelerine ve sokak yiyeceklerine dikkat çekerek, buranın kaliteli gıda ürünlerinin satıldığı, yerel halka hizmet veren bir alan olabileceğini ifade etti. Kaybolan sinema ve tiyatro mekânlarının yeniden kazandırılması gerektiğini söyleyen Tugay, “Sokak etkinlikleri ve dış mekân faaliyetleri bir an önce başlatılmalı. Bölgenin gizli kalmış hikayeleri daha geniş kitlelere ulaştırılmalı,” diyerek kültürel canlanmanın önemini vurguladı.

Mekansal iyileştirme ve toplumsal algı analizi

Kemeraltı’ndaki sorunlu ve düzensiz alanların herkesin keyif alacağı bir ortama dönüştürülmesi gerektiğini belirten Başkan Tugay, çalışmaların sadece mekânsal düzenlemelerle sınırlı kalmayacağını, toplumsal faydayı da gözeteceğini ifade etti. Başarıyı sağlamak için belirlenen rotalarda iyileştirmelerin ardı ardına yapılacağını, bu durumun mülk sahipleri ve yatırımcıları da olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi. Toplantıda sunulan Kemeraltı Algı Araştırması sonuçlarına göre, halkın Kemeraltı’nı "tarihi," "alışveriş" ve "çarşı" kelimeleriyle özdeşleştirdiği ortaya çıktı. Y ve Z kuşağının ise güvenlik, aydınlatma, eğlence ve kültürel mekânlar talep ettiği belirtildi.

UNESCO süreci ve risk yönetimi planları

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli sosyolog Mert Kaya, tarihi kent merkezinin "Tarihi Liman Kent" temasıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne başarıyla girdiğini ve daimi listeye geçiş çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Hasibe Velibeyoğlu ise, Kemeraltı ve Basmane’yi ayıran İkiçeşmelik bölgesinde güvenli geçişi sağlamak amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile plan çalışması yürüttüklerini bildirdi. Ayrıca, Risk Yönetim Planı çerçevesinde tarihi yapıların afet anındaki risk durumlarının tespit edildiği ve operasyon planlarının hazırlandığı bilgisi paylaşıldı. Toplantının sonunda Başkan Tugay, yapılan bu kapsamlı değerlendirmenin ardından "Bugünün ardından herkesin aklında daha farklı bir tarihi bölge oluşmuş oldu" diyerek toplantıyı sonlandırdı.