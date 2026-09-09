Son Mühür / Yağmur Daştan - Aslızen’in öncülüğünde Urla’da başlayan müzik çalışması, farklı yaş ve inanç gruplarından kadınların bir araya geldiği bir dayanışma korosuna dönüştü. Sahnelerin başarılı sanatçısı ve şarkı sözleriyle de tanınan Zen’in çağrısıyla buluşan 20 kadın, “Beyaz Melekler” adıyla ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, müziğin kucaklayıcı gücüyle dayanışmalarını da büyütüyor. Geçtiğimiz ay Buca’daki Kavun ve İncir Festivali’nde ilk konserini veren koro, şimdi daha büyük organizasyonlar için hazırlanıyor.

“Bakalım ne olacak” dedi, sanat ve iyilik oldu!

Diyaliz hastalarından farklı yaş ve inanç gruplarına kadar her kesimden kadını aynı çatı altında toplayan koro hakkında bilgiler veren sanatçı Aslızen, “Urla Sanat Sokağı’nda bir kafem var. İki katlı çok tatlı bir taş ev; üst katta kadın butiği alt katta workshop ve kafe alanı olarak kullanılan avlusu terası olan hoş bir mekan. ‘Burada müzik ve sanat için de bir şeyler yapalım’ diyerek yola çıktık ve kadınlar bir araya geldik. İlk önce bir üyelik açalım, bakalım ne olacak diye düşündüm. Zamanla 20 kadın bir araya geldik. Haftada bir gün provamız oluyor. Bağlama eşliğinde müzik çalışıyor ve günden güne gelişiyoruz” dedi.

İlk konserlerine de çıktılar

Geçtiğimiz günlerde Buca’nın Kırklar Köyü’nde üçüncüsü düzenlenen Kavun ve İncir Festivali’nde Beyaz Melekler’in ilk kez sahneye çıkma imkan bulduğuna da değinen Aslızen, “Festivalde ben de sahne alacaktım. Etkinlik İzmir’de olduğu için kadınlara ‘Gelin, sizi de sahneye çıkaralım’ dedim. Onlar da tabi uçarak geldiler. Benim ‘Beyaz Geceler’ isimli bir şarkım var, o yüzden onlardan da beyaz kıyafetler giymelerini rica ettim. Beyaz Melekler de bu vesileyle sahneye çıkmış oldu. Bana şimdi ‘Baş melek’ diyorlar, ben de onlara ‘Beyaz Meleklerim’ diyorum. Genelde beyaz giyinmeyi tercih ederim. Şimdi onlar da çalışmalara gelirken beyaz giyinmeye başladı. Koronun adı da kendiliğinden oluşmuş oldu. Onlar artık Aslı Zen ve beyaz melekler...” ifadelerini kullandı.

“Müzikle bütün inançları birleştiriyoruz”

Birbirinden farklı hayatları bir koro çatısı altında bir araya getirmenin kendisine de tarifsiz duygular hissettirdiğine de değinen Aslızen, şunları söyledi: “İleri yaşlı kadınlarımız da var, gencecik kızlarımız da… Menemen’den Urla’ya sadece bu çalışma için geleni de var, kolunda diyaliz makinesiyle müzik çalışmalarına katılan da… Onların şu anda en büyük mutluluğu birlikte geçirdiğimiz sanat dolu saatler. Açıkçası gelen pek çok kişi iyileştiğini, bu çalışmaların kendilerine terapi gibi geldiğini söylüyor; ben de öyle düşünüyorum. Biz bu müzik çatısı altında bütün düşünceleri bütün inançları birleştiriyoruz.”

“Naifliğimizden kudret yaratacağız”

Türkiye’de daha pek çok şehirde de bu projeyi hayata geçirmek istediğini aktaran Aslızen, “Yardıma ihtiyacı olan çocuklara, hayatta çeşitli mağduriyetler yaşamış kadınlara kucak açmak; kanayan yaralara merhem olmak niyetindeyiz. Ben de yaralı bir kadınım. Hayatın zorluklarını yaşamış bir kadın olarak onların hayatlarına Beyaz Meleklerle dokunmak istiyorum. Sadece şarkı söyleyip müzik de yapmıyoruz; sohbet ediyor, birbirimizin derdini dinliyor, acısını paylaşıyor, sevincine ortak oluyoruz. Kadın dediğin zaten kırılgan naif bir varlık ama aynı derecede de kudretli olduğu için, o naif taraflarımızı burada paylaşarak naifliğimizden oluşan bir kudret yaratacağız. Sesimizi de müzikle duyuracağız. İleride çok daha büyük organizasyonlar düzenleyerek biletli satış yapabileceğimiz konserlerimiz de olsun istiyorum. Beyaz Melekler her yerde olabilir; kadının olduğu her yerde zaten Beyaz Melekler olacaktır” diye konuştu.