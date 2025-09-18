Son Mühür/Sercan Engerek- Madencilik faaliyeti için zeytin ağaçlarının “taşınmasını” içeren yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Muğla’nın İkizköy ve Akbelen mevkiinde Yeniköy Kemerköy Enerjinin (YK Enerji) zeytin ağaçlarını sökmeye başlaması bölge halkının yanında baroları da harekete geçirdi. İkizköy’e giden baro başkanları bölgede zeytinliklerin talan edilmesine sert tepki gösterdi. Bölgede 40 bine yakın zeytin ağacının katledildiği belirtilirken İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, “Zeytinlikleri madencilik faaliyetine açmak için çıkardıkları yasa tam bir talan yasasıdır. Şirketlerin burada ulaşmaya çalıştığı her ne ise bu ülkeye ihanetten başka bir şey değil. Muğla’da bugün ne yapıyorlarsa yarın ülkenin birçok yerinde aynı şey yapacaklar” dedi. Muğla Barosu Başkanı Avukat Levent Akgün ise bölgede binlerce zeytin ağacının tehlikede olduğunu hatırlattı.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve Akbelen mevkiinde, termik kömür projesinin ve maden sahası genişletme girişimleriyle birlikte zeytinlikler de yok olmakla yüz yüze geldi. Yeniköy Kemerköy Enerjinin (YK Enerji) kesim ekipleri ve şirkete ait kamyonlar 15 Eylül’de sabahın erken saatlerinde jandarma personeli ile İkizköy/Akbelen’e gelerek zeytin kıyımına başladı.

Gözaltına alınan köylüler: Sökümü göstermek için tepki gösterdik

Yeniköy-Kemerköy Termik Santrallerine kömür sağlayacak açık maden sahası için kullanılması planlanan yaklaşık 740 dönümlük alanda faaliyet yürüten YK Enerji’nin zeytin ağaçlarının taşınması gerekçesiyle kesime başlaması köylüler tarafından tepkiyle karşılandı. Zeytin kıyımına tepki gösteren köylüler gözaltına alındı.

Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan köylüler, zeytin ağaçlarının sökümüne karşı çıktıkları için ifade verdiklerini belirterek “Ağaçların sökümünü göstermek için tepki gösterdik. Şirketi maddi zarara uğrattığımız iddiasıyla ifade verdik. Ama bu kadar jandarma personelini kendilerine tahsis edilmiş gibi kullanan şirketi de biz şikâyet ettik” dedi.

Yılmaz: Çıkardıkları yasa tam bir talan yasasıdır

Bölgede tedirginlik ve direniş sürerken bugün de İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, Aydın Barosu Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, Muğla Barosu Başkanı Levent Akgün, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Kemal Aytaç, İstanbul Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı Gülay Çolak Çalışkan ve çok sayıda avukat; Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve Akbelen mevkiinde direnen köylüleri ziyaret etti.

Baro başkanlarını ve avukatları İkizköy Mahallesi muhtarı Nejla Işık, Balcılar Mahallesi muhtarı Mesut Esmer, Alaçam Mahallesi muhtarı Turhan Yıldırım ve köylüler karşıladı.

Baro başkanları, YK Enerji’nin hedefinde olan zeytin ağaçlarının söküldüğü veya kesildiği bölgede açıklama yaptı. Bölgede yaklaşık 40 bin zeytin ağacının katledildiği belirtiliyor.

“Peki burada kömür bulup çıkarabildiler mi? Hayır” diye tepki gösteren İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, “Ulaşmaya çalıştıkları her ne ise bu ülkeye ihanetten başka bir şey değil. Zeytinlikleri madencilik faaliyetine açmak için çıkardıkları yasa tam bir talan yasasıdır. Muğla’da bugün ne yapıyorlarsa yarın ülkenin birçok yerinde de aynı şey yapacaklar. Ne yazık ki ülkenin topraklarını, havasını, suyunu, sermayeye peşkeş çekmeye devam edecekler” diye tepki gösterdi.

Yaşam alanlarının yok edilmesinin insanların geçmişlerinin, bugününün ve geleceğinin de yok edilmesi anlamına geldiğini söyleyen Yılmaz, yöre halkıyla dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Arslan: Doğanın sermayeye peşkeş çekildiğinin fotoğrafıdır

Aydın Barosu Başkanı Avukat Utku Devrim Barış Arslan, zeytin ağaçlarının söküldüğü veya kesildiği alanı göstererek “Burada gördüğünüz manzara doğanın altına ve sermayeye peşkeş çekildiğinin fotoğrafıdır” dedi.

İki yıl önce Akbelen ormanları için dayanışma amacıyla bölgeye geldiklerinde bölgenin yeşil bir alan olduğunu hatırlatan Arslan, “Bugün gördük ki her yer toz bulutu haline gelmiş. Ağaçlar katledilmiş. İşte maden yasasına biz bu nedenle karşıyız. Şimdiye kadar yaptığımız konuşmaların dayanağı işte bu resimdir. Kalan ormanlarımızı, zeytinliklerimiz, toprağımızı korumak amacıyla da mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akgün: Binlerce zeytin ağacı tehlikede

Muğla Barosu Başkanı Avukat Levent Akgün ise zeytinliklerin korunması için Anayasa Mahkemesi’ne dava açtıklarını söyledi. Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgenin kazı alanı hâline getirilmesine tepki gösteren Akgün, şunları ifade etti:

“Dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız başvurunun bu durumda çok önemli olduğu ortada. Çünkü zeytin ağaçlarının olduğu bu bölge kazı alanı haline getirildi. Etrafımızda binlerce zeytin ağacı var. Eğer bu yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmezse, yürütmeyi durdurma kararı verilmezse maalesef bu doğanın bu güzelliklerinden mahrum kalacağız.”