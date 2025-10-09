Son Mühür- Bakanlık tarafından yapılan analizlerde, bazı kişilerin beyan ettikleri gelir ile yaşam standartları arasında büyük farklar olduğu belirlendi. Örneğin; 873 bin lira kira geliri beyan eden bir mükellefin aynı yıl içerisinde 25 milyon liralık ev aldığı, 47 milyon lira tutarında kredi kartı harcaması yaptığı tespit edildi. Benzer şekilde, 599 bin liralık gelir beyan eden bir başka kişinin aynı yıl 118 milyon liralık gayrimenkul, 3,4 milyon liralık otomobil alımı ve 44 milyon liralık kart harcaması gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

“Özel gider bildirimi”

Bu çarpıcı verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, “özel gider bildirimi” adı verilen yeni bir sistemin hazırlıklarını sürdürüyor. Buna göre, gelir beyanı ile harcamaları arasında bariz uyumsuzluk tespit edilen kişilerden belge ve açıklama istenecek. Vatandaşların, yaptıkları harcamaların kaynağını resmi belgelerle açıklamaları gerekecek. Beyan dışı bırakılmış gelirleri olanlar, bu tutarları bildirme fırsatına sahip olacak.

Açıklama yapmayanlara vergi ve ceza

Belirlenen süre içinde harcamalarıyla gelirleri arasındaki farkı belgeleyemeyenler, fark tutarı üzerinden gelir vergisi ödeyecek. Ayrıca, zamanında bildirim yapmayanlar hakkında vergi incelemesi başlatılacak ve katlamalı para cezaları uygulanacak.

Yetkililer, “Harcamalarının kaynağını belgeleyebilenlerin endişe etmesine gerek yok” değerlendirmesinde bulundu.

Beyan eden mükellefe indirim fırsatı

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gelirini sonradan kendi beyan eden mükellefler için cezalarda indirim uygulanacak. Yeni sistemle herkesin değil, yalnızca “yüksek harcama – düşük gelir” profiline uyan kişilerin kapsama alınacağı belirtildi. Ayrıca hiçbir gelir beyanı olmayan ancak lüks yaşam süren kişiler de denetim kapsamına dahil edilecek.

Vergide adalet ve kayıt dışılıkla mücadele hedefi

Maliye’nin “özel gider bildirimi” sistemi, vergide adaletin sağlanması ve kayıt dışı ekonominin azaltılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yasal düzenleme çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması ve uygulamanın kademeli olarak hayata geçirilmesi bekleniyor.