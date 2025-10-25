Dünya genelinde ormansızlaşma hızı son 10 yılda yavaşlasa da ormanlar hâlâ ciddi tehditlerle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yayımladığı Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2025 Raporu, gezegenin kara alanının yüzde 32’sini kaplayan 4,14 milyar hektarlık ormanların durumu hakkında çarpıcı veriler sunuyor.

Rapora göre, 1990’larda yılda ortalama 10,7 milyon hektar olan net orman kaybı, 2015-2025 döneminde 4,12 milyon hektara geriledi. Tropikal bölgeler dünya ormanlarının neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor.

Ormansızlaşmadaki yavaşlamada, ormanların yarısından fazlasının uzun vadeli yönetim planları kapsamında olması ve beşte birinin yasal koruma alanlarında bulunması etkili oldu. Ancak orman genişleme oranı da düşüyor: 2000-2015 döneminde yılda 9,88 milyon hektar olan orman genişleme hızı, 2015-2025’te 6,78 milyon hektara indi.

FAO, ormanların gıda güvenliği, yerel geçim kaynakları, biyomalzeme ve enerji tedariki açısından kritik öneme sahip olduğunu, biyolojik çeşitlilik ve küresel karbon-su döngüsü için hayati rol oynadığını vurguluyor. Bununla birlikte ormansızlaşmanın, tarım arazisi açma, hayvan otlatma, kentleşme ve yangınlar gibi faktörlerle devam ettiği bildirildi.

Uzmanlar, ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin, iklim krizi, kuraklık ve doğal afet risklerinin azaltılması açısından kritik olduğunu belirtiyor.