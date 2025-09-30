İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski tip sürücü belgelerinin kullanımına son verileceğini belirtti. Açıklamada, “Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski belgeler kullanılamayacak. Vatandaşlarımız indirimli ‘harç değerli kâğıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacak” ifadeleri yer aldı.

Başvurularda büyük düşüş yaşandı

Bakanlık verilerine göre, temmuz ayında eski tip belgelerini yenilemek isteyenlerden 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Bu süreçte günlük ortalama 64 bin 750 belge değiştirildi. Ancak sürenin uzatılmasıyla birlikte başvurularda ciddi düşüş yaşandı:

Ağustos 2025: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577)

Eylül 2025: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890)

2 milyondan fazla sürücü belgesini yenilemedi

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı verilere göre halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaş eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor. Bakan, sürücülere seslenerek, “Lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim” çağrısında bulundu.

Son tarihten sonra ne olacak?

31 Ekim 2025’ten sonra eski tip sürücü belgelerinin kullanımına izin verilmeyecek. Ayrıca bu tarihten sonra başvuruda bulunanlar, indirimli harç, değerli kâğıt ve hizmet bedeli avantajlarından yararlanamayacak.