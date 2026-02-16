Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Hasbihal Buluşmaları kapsamında, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya İSTOK Dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çevik, Eğitime Destek Platformu İzmir İl Temsilcisi Gökhan Temur ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Sivil toplumun rolüne vurgu yaptı

Buluşmada konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışma ve ortak akıl üretimindeki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sivil toplum; milletimizin kalbidir, toplumsal dayanışmanın vicdanıdır, şehirlerin ruhudur. Bu anlamda İSTOK, İzmir’de farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunu aynı çatı altında buluşturarak sadece bir platform olmanın ötesine geçmiş; ortak hedefler etrafında birleşmenin, birlikte düşünmenin ve birlikte çözüm üretmenin güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.”

“Her temsilci toplumun sesi olma sorumluluğunu taşıyor”

Toplantıda yer alan temsilcilerin yalnızca kurumlarını değil, toplumu da temsil ettiğini vurgulayan Saygılı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün görüyoruz ki burada bulunan her bir temsilci, sadece kendi kurumunun değil, aynı zamanda toplumun sesi olma sorumluluğunu taşıyor.

Başta İzmir’in meseleleri olmak üzere, insanlık onurunu ilgilendiren her konuda Filistin meselesinde olduğu gibi duyarlılık gösteren bu bilinç, bizlere umut veriyor.”

“Şehirler vicdan sahibi insanlarla büyür”

Saygılı, şehirlerin gelişiminde gönüllülük ve ortak değerlerin belirleyici olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Çünkü biliyoruz ki şehirler yalnızca binalarla değil; vicdan sahibi insanlar, sorumluluk alan gönüllüler ve ortak değerler etrafında kenetlenmiş topluluklarla büyür.”

İstişare ve dayanışma vurgusu

Konuşmasında istişare kültürünün önemine de değinen Saygılı, medeniyet mirasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizler inanıyoruz ki istişare, medeniyetimizin en güçlü miraslarından biridir. Dayanışma ise milletimizin karakteridir.

Bu nedenle şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sunan her fikri, her emeği ve her fedakarlığı son derece kıymetli görüyoruz.”

“İzmir için sorumluluk üstlenen herkese teşekkür ediyorum”

Toplantının sonunda İzmir için çalışan gönüllülere teşekkür eden Saygılı, birlik ve ortak çalışma mesajı verdi: “İzmir için taşın altına elini koyan, sorumluluk üstlenen tüm gönül insanlarına yürekten teşekkür ediyorum.

Bizler konuşmaya, birlikte üretmeye ve aynı hedefe doğru omuz omuza yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz.”