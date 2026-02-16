Son Mühür- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, 17 Şubat 2026 Salı günü 12.00-12.59 saatleri arasında İzmir genelinde güney yönlü kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada rüzgar hızının 50 ila 70 kilometre/saat arasında olmasının öngörüldüğü, bazı bölgelerde ise hızın 80 kilometre/saat seviyesine ulaşabileceği belirtildi.

Olası risklere dikkat çekildi

Yetkililer, beklenen fırtına nedeniyle çeşitli olumsuzlukların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kuvvetli rüzgarın çatı uçmalarına, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesine yol açabileceği ifade edildi. Ayrıca soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme riskine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Ulaşımda aksama yaşanabilir

Fırtınanın etkili olacağı saatlerde ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, olası risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasının önemine işaret etti.