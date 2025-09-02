Son dönemde ATM dolandırıcılıklarında ciddi bir artış yaşanıyor. “Cash trapping” adı verilen yöntemle dolandırıcılar, bankamatiklerin para çıkış haznesine gizlice müdahale ederek kullanıcıların parasını ele geçiriyor. Çoğu kişi, parasının cihazda takıldığını görünce bunu teknik bir arıza sanıyor. Ancak uzmanlara göre bu, büyük olasılıkla dolandırıcıların kurduğu bir tuzağın parçası.

Paranız Takılı Kalıyorsa Hemen Ayrılmayın

Uzmanlar, ATM’den çekilmeye çalışılan paranın cihazda sıkışması halinde kullanıcıların hemen ATM başından uzaklaşmaması gerektiğini vurguluyor. Çünkü dolandırıcılar, para çıkışına yerleştirdikleri yapışkan veya engelleyici malzemeler sayesinde banknotların çıkmasını engelliyor. Kullanıcı, işlemin başarısız olduğunu zannederek ayrıldığında ise pusuda bekleyen dolandırıcılar parayı alıyor.

Sparkasse’den Kritik Uyarı: Güvenlikli ATM’ler de Hedefte

Almanya’nın önde gelen bankalarından Sparkasse, bu yöntemin hızla yayıldığını ve yüksek güvenlik sistemleriyle donatılmış ATM’lerin bile bu tuzaklardan etkilenebildiğini açıkladı. En tehlikeli noktalardan biri ise, bu süreçte ATM ekranında herhangi bir uyarı mesajının belirmemesi. Kullanıcılar, cihazın arızalı olduğunu düşünerek aldatılıyor.

Uzmanlardan 4 Hayati Tavsiye

Dolandırıcılara karşı dikkatli olmak için Sparkasse ve güvenlik uzmanları şu önlemleri öneriyor:

Para çıkış haznesini kontrol edin: Para çekmeden önce ATM’nin çıkış haznesini hafifçe yoklayarak yapay bir kaplama olup olmadığını anlamaya çalışın.

ATM başından ayrılmayın: Para çıkmadığı durumlarda ATM’nin başında bekleyin ve bankayla iletişime geçin.

Şüpheli kişilere dikkat edin: Çevrede bekleyen ve sizi izleyen kişiler varsa durumu yetkililere bildirin.

Anormallik durumunda yetkilileri haberdar edin: Para sıkışması veya cihaz hatası gibi bir durumla karşılaşırsanız, hemen bankayı veya polisi arayın.

Bilinçli Olun, Paranızı Koruyun

Son dönemde artan “cash trapping” dolandırıcılık vakaları, kullanıcıların dikkatli olmasını zorunlu kılıyor. Paranızı ATM’den çekemediğinizde hemen uzaklaşmak yerine cihazı kontrol edin ve bankanıza bilgi verin. Küçük bir dikkatsizlik, ciddi maddi kayıplara yol açabilir.