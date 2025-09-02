Manifest müzik grubunun enerjik üyesi Zeynep Sude Oktay, 18 Nisan 2001’de İstanbul’da dünyaya geldi. 24 yaşındaki genç yıldız, sahne performansları ve dans yeteneğiyle grubun en dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Zeynep Oktay’ın Müzik ve Dans Kariyeri

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ve dansa ilgi duyan Zeynep Oktay, profesyonel dansçı kimliğiyle de tanınıyor. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde eğitimine devam eden Oktay, akademik hayatıyla sanat kariyerini başarıyla birleştiriyor. Manifest grubuyla sahne aldığı performanslar, genç yıldızın enerjisini ve karizmasını gözler önüne seriyor. Big5 Türkiye yarışmasında sergilediği dans performanslarıyla da adını duyuran Oktay, sahnede izleyicileri etkiliyor.

“Zoktay” Lakabının Anlamı

Sosyal medyada “Zoktay” olarak bilinen Zeynep Oktay, bu lakabı hayranlarının sevgi ve bağlılığını göstermek için verdiği bir takma ad olarak taşıyor. Instagram hesabı “@zeynep.okktay” üzerinden yaklaşık 500 bin takipçisine ulaşan Oktay, paylaşımlarında dans videoları, sahne performansları ve günlük yaşamından kesitler sunuyor. Zoktay lakabı, hayran kitlesiyle kurduğu samimi bağı simgeliyor.

Manifest Grubuyla Öne Çıkışı

Manifest müzik grubu, Türkiye pop sahnesine yeni bir soluk getirdi. Zeynep Oktay, grubun sahne performanslarında dans yeteneği ve enerjisiyle öne çıkıyor. Grup, modern pop melodilerini koreografilerle birleştirerek izleyicilere görsel ve işitsel bir deneyim sunuyor. Sosyal medyada paylaşılan klipler ve konser performansları, Zeynep’in sahnedeki hakimiyeti sayesinde geniş bir kitleye ulaşıyor. Genç yıldız, özel hayatını genellikle göz önünde tutmuyor ve kariyerine odaklanıyor.