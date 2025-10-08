Akademi dünyası ve siyaset bilimi denince Türkiye’de akla gelen önemli isimlerden biri Ersin Kalaycıoğlu. Yıllar boyunca hem üniversitelerde yürüttüğü görevlerle hem de yayınladığı bilimsel çalışmalarla dikkat çekiyor. Özellikle demokrasi, siyasal katılım ve karşılaştırmalı siyaset gibi konularda geniş bir birikime sahip. İstanbul’da doğup yetişen Kalaycıoğlu, hem yurtiçinde hem yurtdışında eğitim alarak kariyerine sağlam temeller attı.

Ersin Kalaycıoğlu kimdir?

Ersin Kalaycıoğlu, 13 Haziran 1951’de İstanbul’da doğdu. Siyasal Bilgiler alanında önemli akademik çalışmalara imza attı. İlkokulu Fındıklı’da Namık Kemal İlkokulu’nda tamamladı, ardından ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da bitirdi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyasal Bilgiler Bölümünde tamamladıktan sonra ABD’de Iowa Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Akademik hayatında Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi gibi köklü üniversitelerde siyaset bilimi alanında öğretim üyeliği yaptı. Işık Üniversitesi’nde rektör olarak görev aldı. Uzmanlık alanı siyasal katılım, siyasal temsil ve karşılaştırmalı siyasettir.

Kalaycıoğlu, özellikle siyaset bilimi ve demokrasi konularında araştırmalarıyla tanınıyor. Akademik dernek üyelikleri ve uluslararası projelerde yer aldı. Özellikle Türkiye’de demokrasi ve politik değişim üzerine yayımlanmış birçok kitabı ve bilimsel makalesi bulunuyor. Halen Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kalaycıoğlu’nun medeni durumu evli olarak biliniyor ve iki kızı olduğu farklı biyografi kaynaklarında yer alıyor. Kariyerinde hem ulusal hem uluslararası akademik arenada aktif olarak çalıştı. Lise ve üniversite yıllarında aldığı eğitimlerle Türkiye’de siyaset biliminin gelişmesine katkı sundu. ABD ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyeliği yaptı, rektör ve bölüm başkanlığı gibi üst düzey görevler üstlendi.

Ersin Kalaycıoğlu Türkiye’de siyaset bilimi alanında önde gelen isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Akademik kariyeri, eğitim geçmişi ve yayınlarıyla önemli bir bilim insanı. İki kız çocuğu sahibi. Sema Kalaycıoğlu ile evli olduğu bilgisi öne çıkıyor.